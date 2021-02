due eventi (per il Carnevale che non c'è) proposti dall'associazione ristoranti della tradizione Canavesana

In occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, rimandati al prossimo anno a causa dell’emergenza Covid, l’Associazione Ristoranti della Tradizione Canavesana ha deciso di proporre una serie di eventi per non perdere le tradizioni, dando al contempo un segnale di unità e ripartenza tra i ristoratori canavesani che aderiscono al gruppo di lavoro.

Domenica 7 febbraio verrà quindi proposta la Tofeja e nel giorno delle ceneri, mercoledì 17 febbraio, come da tradizione verrà preparata la tradizionale polenta e merluzzo. I ristoranti aderenti all’iniziativa hanno deciso di proporre simbolicamente in queste due giornate piatti della tradizione che verranno preparati per il consumo da asporto su tutto il territorio canavesano, in base alla loro dislocazione, ad un prezzo unico per tutti (7 euro nel caso della Tofeja e 12 euro per la porzione di polenta e merluzzo), nel rispetto delle ricette originali.

Per cui tutti i canavesani e non solo, avranno la possibilità di raggiungere uno dei locali della tradizione per ritirare i loro ordini con i piatti della tradizione, preparati da ciascun locale come sempre con l’utilizzo in gran parte di materie prime locali.

“Dopo mesi di grande difficoltà per tutti, ma in particolar modo per il settore della ristorazione – spiega il presidente Doriano Regruto – abbiamo voluto dare un messaggio di presenza sul territorio portando avanti la diffusione dei piatti tipici della tradizione”. Questo è da sempre stato uno degli obiettivi dell’associazione fondata nel 1996 da alcuni ristoratori canavesani che già allora avevano deciso di collaborare, sostenendo che l’idea di fare rete fosse un qualcosa di positivo, importante, se non addirittura necessario non soltanto per il singolo locale ma per l’intero territorio.

“Oggi più che mai, nell’anno del nostro venticinquesimo anniversario – prosegue il presidente – crediamo di dover confermare l’importanza della nostra associazione superando una nuova sfida in maniera costruttiva e collaborativa. Il rispetto e la diffusione delle tradizioni e dell’enogastronomia locale sono il collante che tengono uniti i diversi ristoratori che credono nell’associazione”.

Per una migliore riuscita degli eventi è necessaria la prenotazione, direttamente presso il locale interessato entro giovedì 4 nel caso della Tofeja e giovedì 11 nel caso di polenta e merluzzo.

Per un elenco dettagliato dei ristoranti e ulteriori informazioni sull’associazione: https://ristorantitradizionecanavesana.it/