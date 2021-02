Rifiuti, Marin-Dago-Gagliasso (Lega): "Emendamento per tariffe più giuste per i Comuni turistici"

Approvato in V commissione il ddl 88, “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)”, che approderà domani in consiglio regionale.

In aula verrà anche discusso un emendamento al ddl a firma Valter Marin, Angelo Dago e Matteo Gagliasso - quest’ultimo relatore di maggioranza del disegno di legge - per stabilire il giusto calcolo delle tariffe per i Comuni turistici.

“Il nostro emendamento prevede che in futuro il conteggio delle tariffe venga effettuato in relazione agli abitanti equivalenti e non più agli abitanti residenti - spiegano i consiglieri regionali leghisti -. L’obiettivo è quello di riequilibrare il pagamento per la raccolta dei rifiuti a carico dei cittadini dei Comuni turistici con popolazione turistica superiore al 50% della popolazione residente”.

“La legge vigente prevede che il calcolo delle quote sia legato esclusivamente al numero di residenti - sottolineano Marin e Gagliasso -, ma questo falsa il computo della quantità di rifiuti da essi realmente prodotta. Un Comune turistico con mille abitanti può registrare anche 5 mila presenze al giorno per tre o quattro mesi l’anno. Va da sé che questo determini un cospicuo aumento del livello dei rifiuti, che non deve penalizzare chi vive in quel Comune tutto l’anno”.

“Da qui l’esigenza di far pagare la tariffa in base al numero di abitanti equivalenti - concludono Marin e Gagliasso - che tiene conto sia dei residenti sia dei turisti che saltuariamente popolano un Comune”.