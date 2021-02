Studio Kalycantus, “Cantare per ricominciare...”

Riprendono a Torino nella nuova sede in via Buronzo 4 bis, le lezioni di Vocalità, Feldenkrais e Musicoterapia. Gli studenti saranno ricevuti in uno spazio accogliente, non lontano dalla stazione di Porta Susa, tra le fermate della metropolitana Racconigi e Bernini. La sala ampia permette di lavorare in sicurezza, secondo le disposizioni in materia Covid-19 (distanziamento, sanificazione, aerazione locale).

“In questo lungo tempo di pandemia – ci ha spiegato Gabriella Greco, musicoterapeuta e docente di vocalità e canto - così faticoso e, per molti che hanno vissuto la perdita di persone care anche doloroso, sicuramente siamo stati attraversati da emozioni diverse che forse ancora ci abitano. Un tempo che possiamo definire "sospeso" che ha creato e crea ancora tanta incertezza, ma che allo stesso tempo ha visto emergere molta solidarietà e creatività. Cantare per ricominciare… è il titolo di una canzone nata in questo tempo così difficile, pensata e scritta da un gruppo di giovani per infondere coraggio, speranza, per esprimere il desiderio di vita, di bellezza, di una prospettiva futura. Lo prendo a prestito perché, con le dovute attenzioni, sento anche io il bisogno di guardare avanti, di ricominciare a coltivare passioni e progetti”.

Le lezioni si terranno tutti i mercoledì.