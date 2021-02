Boni (Rdicali) attacca la giunta Appendino: "Torino sembra voler eliminare la povertà nascondendola sotto al tappeto"

Igor Boni, candidato alle primarie del centrosinistra a Torino, ha attaccato la giunta Appendino: "Chiunque percorra le vie del centro, sotto i portici, può osservare come il numero delle persone che dormono all'addiaccio sia in aumento. Una delle priorità della prossima amministrazione sarà trovare soluzioni che non possono che arrivare da un lavoro di concertazione con le associazioni che meritoriamente lavorano al fianco di queste persone, con i servizi sociali e con chi gestisce le proprietà immobiliari del comune come l'Atc".

Poi l'affondo diretto nei confronti dell'attuale amministrazione a 5 stelle: "Quel che è certo è che non è accettabile produrre misure che abbiano come obiettivo quello di nascondere il problema sotto il tappeto, anche perché la peggiore crisi economica della storia recente del nostro Paese produrrà un aumento di queste situazioni di marginalità e non certo una diminuzione. La povertà non si combatte impedendo di vederla".

"Le soluzioni "semplici" prospettate non faranno che peggiorare la situazione producendo ulteriore marginalizzazione - conclude Boni - Noi a questi provvedimenti ci opporremo come ci siamo opposti ad analoghe misure promosse da giunte di ogni colore in giro per l'Italia”.