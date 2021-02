Addio alla dad, a Carmagnola c'è voglia di riconquistare la scuola: "Speriamo di essere presto al 100%"

Anche Carmagnola fa i conti, dopo la Dad, con il ritorno in classe di tutti gli studenti, tra limiti, misure di sicurezza e prudenza. La dirigente scolastico del Liceo Baldessano Roccati , Maria Enrica Cavallari , ha suddiviso biennio e triennio in fasce giornaliere diverse. Il biennio frequenta le lezioni in aula il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il triennio il martedì e il giovedì. Nei giorni restanti le lezioni si tengono in modalità integrata. Poi ci si scambia.

"È una decisione che abbiamo accolto con grossa difficoltà" ha ribadito la preside del Liceo Baldessano Roccati. "A settembre i dati dei contagi ci hanno costretto ad imporre ai ragazzi la modalità della didattica a distanza. Pensiamo che, se il periodo in cui si svolgono le lezioni in questo modo dura poco e poi si torna dietro cattedre e banchi, va bene. Altrimenti tenere docenti e ragazzi dietro lo schermo di un computer per mesi non è una soluzione che si può perseguire. È necessario un confronto fisico tra docente e alunno. Non si tratta solo di passare delle conoscenze. Bisogna che i ragazzi frequentino un ambiente dove imparare le regole sociali, ascoltare un compagno, chiedere permesso per intervenire. Io sono per il ritorno a scuola al cento per cento".