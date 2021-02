Da lunedì al via la potatura degli alberi in corso Sebastopoli: i lavori dureranno un mese

Da lunedì 8 febbraio sarà realizzata la potatura dei due filari alberati di corso Sebastopoli . L'intervento, per un totale complessivo di 250 alberi (Celtis australis), durerà circa un mese e verrà realizzato nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Guido Reni, compresa l'area mercatale.

Si cercherà di operare in modo da creare il minor disagio possibile agli operatori del mercato e alla viabilità (anche per la presenza di parcheggi nella tratta tra corso Orbassano e via Guido Reni), lavorando con cantieri mobili, senza la necessità di interrompere l'attività mercatale, per la quale è prevista solo una chiusura anticipata di alcuni stalli a rotazione per i giorni strettamente necessari alle operazioni.