iniziati i lavori all'impianto di illuminazione della gelleria 'Cesana' sulla statale 24 del Monginevro

Proseguono i lavori di sostituzione delle lampade con nuovi punti luce a tecnologia LED a basso consumo energetico in galleria ‘Cesana’, a Cesana Torinese, sulla statale 24 “del Monginevro”.

Al fine di contenere possibili disagi la limitazione del traffico è stata rimodulata. Da oggi e fino a fine lavori, infatti, in orario notturno (18.30–7.30) e durante i festivi la galleria sarà regolarmente transitabile in entrambe le direzioni.

Tra le 7.30 e le 18.30 permane in vigore la modifica della viabilità che prevede, per i veicoli inferiori alle 26 tonnellate provenienti dalla Francia/Claviere e diretti a Cesana Torinese, la deviazione sulla viabilità comunale (ex SS24) e il divieto di transito ai mezzi pesanti con peso superiore a 26 tonnellate (percorso consigliato A32 e Traforo del Frejus).

Si conferma che non sono previste limitazioni per chi viaggia da Cesana Torinese in direzione Francia/Claviere con transito in galleria consentito a tutti i veicoli.