Vento dal Sahara, le montagne piemontesi si colorano di rosa: effetto "Marte" sulle piste da sci

Neve rosa. Qualcuno vedendo una foto online avrà pensato a uno scherzo, a un fotomontaggio. Chi invece si è imbattuto in montagne colorate di rosa è rimasto piuttosto incredulo. Eppure è quanto accaduto oggi, a causa di un vento di scirocco che ha portato una sabbia del Sahara in Piemonte.

Un fenomeno non così raro, ma che nella giornata di oggi si è manifestato certamente in maniera più marcata rispetto al solito. In città, diverse persone hanno affermato di essersi imbattuti in una strana pioggia “fangosa”. Di certo, il cielo color seppia e tendente al rosa ha lasciato senza parole più di una persona. Tante le persone che sui social hanno pubblicato fotografie, con didascalie inneggianti a Marte, il "pianeta rosso".