I piccoli ospiti di Casa UGI diventano voci narranti di un audiolibro per bambini

In seguito al successo del volume Lo strano caso di Nelson Whitman, libro per bambini scritto da Marco David Benadì, nasce assieme a Ugi Onlus un progetto inedito e partecipativo, un audiolibro che parla attraverso la voce narrante dei piccoli pazienti.

Durante la registrazione, gli ospiti di Casa Ugi hanno apprezzato e condiviso attivamente le storie e si sono immedesimati nelle vicende narrate, arrivando anche a superare le proprie insicurezze.

David, Rashid, Karen, Pauline, John e Giulia sono i sei protagonisti “ottenni” dell’audiolibro: sei storie di bambini totalmente diversi l’uno dall’altro, sei personaggi che condividono avventure e disavventure in compagnia canarino Nelson.

L’emergenza sanitaria ha evidenziato ulteriormente la necessità comune di avere uno spazio di condivisione. Lo strano caso di Nelson Whitman, fruibile in sette podcast, è un racconto che vuole vincere la distanza, il silenzio e l’indifferenza.

Il progetto, nato con la pubblicazione del libro nel 2019, è proseguito in piena emergenza nell’aprile 2020 con la realizzazione e la donazione di oltre 1000 mascherine a misura di bambino ad alcuni ospedali pediatrici italiani. Il ricavato è stato interamente devoluto al sostegno di Casa UGI.

I capitoli dell’audiolibro saranno trasmessi ogni settimana, a partire da lunedì 8 febbraio, ore 15, in anteprima su Radio UGI e sulla pagina Facebook Ugi Onlus.

“Con questo audiolibro – spiega l'autore Benadì - il progetto Nelson diventa ancora più condiviso, partecipativo, plurale. È stata una scelta dovuta per non dimenticare che facciamo parte di una comunità e che il nostro legame con il prossimo può e deve essere rafforzato anche attraverso la letteratura, la creatività, le idee e le tecnologie. In un momento di estrema difficoltà per tutti abbiamo il dovere di sostenere i più fragili.”

“La nuova missione di Nelson - aggiunge Enrico Pira, presidente di Casa Ugi - è quella di portare la voce di speranza dei piccoli pazienti di Casa Ugi fuori dall’isolamento e dal distanziamento forzato. Grazie a questa iniziativa i bambini si sono sentiti protagonisti, attori e partecipi di un progetto culturale e condiviso. Ci auguriamo che sia l’inizio di una lunga serie”