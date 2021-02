Carmagnola, nuova terapia intensiva in arrivo all'ospedale San Lorenzo

Saranno 8 i posti letto per la terapia intensiva al San Lorenzo di Carmagnola. Il presidio ospedaliero, scelto dalla Regione come sede di Covid hospital, verrà potenziato con letti di rianimazione per far fronte ad altre eventuali emergenze poste dalla pandemia.

Sia progettazione che fase di realizzazione dei lavori rientrano nella gara indetta dal commissario straordinario Domenico Arcuri e sono, quindi, già stati assegnati.

“La progettazione è già in fase avanzata. L’inizio presunto dei lavori è dopo l’estate nel mese di settembre primi di ottobre. La consegna dei lavori prevista per il mese di aprile del 2022. Naturalmente, tutti noi auspichiamo che, i letti previsti non debbano essere utilizzare perché questo vorrebbe dire che stiamo sconfiggendo il virus e che, una volta terminata questa emergenza, potranno essere usati per i pazienti che necessitano di cure intensive”, ha dichiarato il Direttore generale dell’Asl To5 Massimo Uberti.