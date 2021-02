Cancro e Covid: cosa è successo all’Oncologia piemontese?

Dai dati della sorveglianza PASSI (2015-2018) emerge che il 24% dei residenti del Piemonte fra i 18 e i 69 anni è fumatore, il 19% un ex fumatore. Si stimano pertanto quasi 700 mila fumatori fra gli adulti del Piemonte. Non meglio negli adolescenti: il 61% degli studenti della regione Piemonte ha provato, almeno una volta nella vita, a fumare e il 23% ha fumato quotidianamente almeno una sigaretta nell’ultimo anno. Il fumare almeno una sigaretta al giorno, che ha riguardato il 24% della popolazione studentesca maschile ed il 22% di quella femminile, aumenta con l’età, raggiungendo il 37% tra i 19enni e il 36% tra le 19enni. Per quanto riguarda sovrappeso ed obesità più di una persona su 3 (37,5%) è in eccesso di peso, ed in particolare gli uomini (46%). Il 36% delle persone in sovrappeso conduce uno stile di vita sedentario. Solo il 12% dei piemontesi consuma le 5 porzioni al giorno raccomandate di frutta e verdura, necessarie per proteggere da molte malattie croniche grazie all'apporto di preziosi nutrienti e sostanze protettive antiossidanti.