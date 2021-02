Covid, le montagne chiedono regole speciali: "Pragelato non è Torino, serve un occhio di riguardo"

Un occhio di riguardo per le zone di montagna, alla luce della pandemia. Una "discriminazione positiva". E' quella che chiedono - unendo le forze - Uncem Piemonte e la Cna regionale, che rappresenta le attività artigianali, piuttosto tipiche e diffuse nelle terre alte. Perché porre delle regole è necessario, ma di certo vivere una metropoli (per concentrazione di persone e di servizi) è diverso da chi si trova in un piccolo paese in quota.

La richiesta è stata messa nero su bianco in una lettera alla Giunta Cirio, ma anche ai parlamentari piemontesi. "Bisogna distinguere in base alla densità abitativa: distinguere tra alta e bassa". Ma anche sui trasporti, l'appello è di "assumere la prevalenza del trasporto privato come elemento di maggior mitigazione dei contatti e dei contagi, a differenza di quanto avviene con l’utilizzo inevitabilmente più massiccio dei mezzi pubblici nelle aree urbane e metropolitane". Ulteriore punto di ragionamento riguarda l'analisi del rischio per le singole, specifiche attività: dagli uffici pubblici o di utilità collettiva come banche e uffici postali, ai pubblici esercizi. "In questo quadro è possibile considerare percorsi e flussi nei piccoli centri meno complessi e più gestibili che nelle aree urbane. In questo ambito risulta incomprensibile la serrata alle ore 18 dei pubblici esercizi che invece devono avere la possibilità di operare anche oltre questo orario, alle stesse condizioni previste durante la giornata, fermo restando il rispetto del cosiddetto orario di coprifuoco". Un altro aspetto non indifferente riguarda le categoria dei residenti e aventi titolo seconda casa: sono loro i beneficiari del modello di gestione specifico delle valli anche nel caso in cui il Piemonte sia inquadrato come “zona arancione”.