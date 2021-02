Il PAV riapre e propone al pubblico percorso sensoriali nell'arte della natura

Il PAV Parco Arte Vivente di Torino riapre domani, mercoledì 10 febbraio (dal mercoledì al venerdì, orario 14-18), con la mostra di Arahmaiani, Politics of Disaster. Gender, Environment, Religion, incentrata sulla relazione tra lo sfruttamento ambientale e i soggetti oppressi, le donne e le minoranze.



In occasione della riapertura, il museo di via Giordano Bruno 31 propone al suo pubblico Spazioatelier, un percorso di workshop pomeridiani, a cura delle AEF/PAV, che ha come obiettivo l’accoglienza delle persone nella loro totalità psicofisica, ciascuna con diverse percezioni, sperimentando attraverso tutti e cinque i sensi l’arte e il suo potere trasformativo.

Il percorso, dedicato ai gruppi, ai docenti e agli operatori, si focalizza sui temi dell’accessibilità all’arte contemporanea, della percezione aumentata, delle strategie espressive che ognuno ha e può manifestare. Disponibile nelle giornate del 24 febbraio, 10 e 24 marzo e 7, dalle 15 alle 17 (partecipazione gratuita su prenotazione: lab@parcoartevivente.it).



Prosegue anche il progetto Incontri Illuminanti con l’arte contemporanea, che, inteso come public program e attivazione permanente di Luci d’artista, promuove occasioni di dibattito, interventi educativi e formativi di avvicinamento e comprensione partecipata dei linguaggi dell’arte contemporanea. In questa terza edizione, il PAV organizza NUOVI EQUILIBRI In bilico fra le forme della Natura, progetto che vede il coinvolgimento attivo dell'ospedale Regina Margherita, degli insegnanti delle scuole del quartiere e degli educatori territoriali, in collaborazione con ASL Città di Torino, Fondazione FORMA Onlus e Associazione Linea d'acqua (per informazioni: lab@parcoartevivente.it).



In questi giorni si è inoltre concluso al PAV il progetto speciale di PCTO avviato a gennaio con il terzo anno del liceo economico-sociale del Convitto Umberto, coordinato dalla prof.ssa Simona Ventura e dalle AEF del PAV. Il gruppo di studenti ha approfondito il tema della comunicazione diffusa attraverso i canali digitali del PAV, al fine di individuare le migliori strategie comunicative e informative per il pubblico.