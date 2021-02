Anno d'oro per i casinò a Rio

In un anno come questo dove tutto il settore turistico in crisi nera, ci sono paesi come il Brasile che sembrano andare in completa controtendenza. Risale a poco tempo fa la polemica che si è scatenata sul web e che ha visto protagoniste alcune foto scattate sulla spiaggia di Ipanema affollatissima, a dispetto della pandemia.

Per quanto discutibile sia la politica che c'è dietro, per il turismo brasiliano, questo è un anno ottimo, complice anche il fatto che in città sono state aperte molte sale da gioco e casinò che hanno attirato a Rio de Janeiro turisti da tutto il mondo.

Casinò a gonfie vele a Rio

Il fatto che il presidente Bolsonaro con la sua politica abbia praticamente ignorato tutte le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, senza imporre lockdown e controlli, neppure mascherine, a quanto pare, se non altro per quest'anno, ha pagato e non poco.

Da quanto segnalato su Giochi24 Notizie, infatti, il capodanno a Rio de Janeiro non soltanto si è tenuto, ma è stato fatto anche in grande stile.

Una festa con tanto di fuochi d'artificio sulla spiaggia e un'enorme folla di turisti in città, che si è riversata anche sulla famosissima spiaggia di Ipanema, visto che in quel paese del Sud America in questo momento fa caldo e la stagione è in pieno svolgimento.

Non sono soltanto però le strade ad essere state prese d'assalto dai turisti, ma si è registrato anche un boom di presenze nei numerosi casinò degli alberghi di questa famosissima località turistica, che hanno riportato numeri da record.

Un risultato storico, complice anche il fatto che la concorrenza di altre località è stata minima, se non nulla a causa dei blocchi imposti dai vari governi, in particolare quelli europei.

Ottimi numeri per i casinò

Anche se le politiche scelte dalle varie strutture ricettive sono differenti, i numeri delle presenze e dei giocatori sono assolutamente da record, segno del fatto che anche in Brasile questo settore si sta stabilizzando e comincia a dare davvero i suoi frutti.

Per tutto il periodo natalizio sono stati registrati afflussi record che hanno anche portato molta pubblicità ai casinò presenti a Rio de Janeiro, fioriti anche grazie al repulisti in città.

È un ottimo risultato che ha fatto sapere a tutti che questo località non significa soltanto mare, ma anche gioco d'azzardo legalizzato e strutture ricettive di primissima qualità, in grado di accogliere anche grandi numeri di appassionati.

Alberghi e casinò si dicono molto soddisfatti dei numeri ottenuti quest'anno e stanno già lavorando ad una strategia pubblicitaria che gli aiuti a consolidare il risultato.

Si sono detti pronti e a ripetere i record anche in seguito, rendendo così Rio de Janeiro un punto di riferimento per tutti gli appassionati della nightlife e del gioco d'azzardo, allontanando definitivamente la brutta immagine che in alcuni periodi la città ha dato di sé.