TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di A2 femminile. Soverato è pronto a tornare in campo… Pinerolo non ancora!

La serie A2 di pallavolo femminile è in attesa di tornare in campo per vedere disputare le ultime gare di regular season (tre per girone) e poter emettere gli ultimi verdetti.

Nel girone Ovest occorrerà stabilire chi tra Green Warriors Sassuolo e Futura Busto Arsizio avrà diritto a prendere parte alla Pool Promozione. Stessa attesa nel girone Est, con Volley Soverato e Teodora Ravenna ancora in corsa per l’ultimo posto disponibile. Le ultime gare, inoltre, chiariranno anche le otto squadre (sei hanno già ottenuto il pass) che prenderanno parte al tabellone della Coppa Italia e le classifiche finali dei due gironi.

Sempre per quanto concerne il girone Ovest, si attende di conoscere l’esito del recupero tra Pinerolo e Roma. Match che chiarirà chi tra la squadra Laziale e la Lpm Bam Mondovì chiuderà la regular season al primo posto. La Lega nel frattempo ha stabilito le date per la disputa dei recuperi di regular season e precisamente nei week-end del 13-14, 16-17 e 19-20 febbraio. Anche se le notizie che giungono da Pinerolo lasciano intravedere nuovi possibili slittamenti.

Gli esiti degli ultimi tamponi eseguiti in casa dell’Eurospin Pinerolo hanno confermato le precedenti positività al Covid-19. Al momento, dunque, sono ancora quattro le giocatrici in isolamento, in attesa di un tampone negativo, insieme ad un membro dello staff tecnico. Nei prossimi giorni saranno comunque effettuati nuovi controlli a tutti i componenti della squadra. Difficile, tuttavia, stabilire con certezza quando il Pinerolo potrà tornare in campo, ma l’ipotesi del 14 febbraio, ad oggi appare piuttosto remota.

Discorso diverso per il Volley Soverato (girone Est). Le calabresi, dopo una lunga attesa, sono finalmente risultate negative ed hanno ottenuto l’ok al rientro in campo. Il primo impegno del Soverato è previsto per il 14 febbraio (ore 16), in occasione del match casalingo contro il Montecchio. Di seguito le Calabresi, alle quali manca solo un punto per accedere alla Pool Promozione e tre per l’accesso ai quarti di Coppa Italia, dovranno affrontare le delicate trasferte di Macerata e Cutrofiano.

La Lega, intanto, ha stabilito il regolamento e le date della nuova edizione della Coppa Italia. Il meccanismo è lo stesso degli ultimi anni: le prime quattro di entrambi i gironi avranno accesso ai quarti di finale, in programma mercoledì 3 marzo, con gara secca ad incrocio (1^Ovest vs 4^ Est; 2^ Ovest vs 3^ Est; 3^ Ovest vs 2^ Est; 4^ Ovest vs 1^ Est). Quarti che saranno giocati in casa della squadra che avrà terminato la regular season nella migliore posizione. Stesso discorso per quanto riguarda le due semifinali, previste per mercoledì 10 marzo, mentre la finalissima si giocherà all’Rds Stadium di Rimini il 14 marzo.

La classifica del girone Ovest

Pos. Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 18 44 2 A&S Roma 17 43 3 Sigel Marsala 18 33 4 Eur. Pinerolo 15 30 5 G. W. Sassuolo 18 28 6 Fut. Busto Arsizio 17 25 7 B. Cus Torino 18 18 8 Hermaea Olbia 18 18 9 Club Italia Crai 18 16 10 Exacer Montale 17 6

La classifica del girone Est