Il Csp verso la liquidazione: venerdì incontro in Regione con presidio dei lavoratori

Non si placano le preoccupazioni intorno alla situazione del CSP-Innovazione nelle ICT di Torino, realtà attiva ormai da decenni nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ma avviata alla messa in liquidazione. La mattina di venerdì 12 febbraio si terrà un incontro presso l’assessorato al lavoro della Regione Piemonte tra la Fiom Cgil, le Rsu, l’azienda e la Regione per esaminare le prospettive e le ricadute occupazionali della decisione dei soci di scrivere la parola fine a questa esperienza, nata con ben altre ambizioni e altri traguardi.

Durante l’incontro si terrà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori CSP sotto l’Assessorato al lavoro della Regione in Via Magenta 12. “Al momento non risulta alcun piano industriale mentre Iren è uscita dalla società così come si appresta a fare il Politecnico - dice Giuseppe De Masi, responsabile CSP per la Fiom Cgil di Torino - e i soci rimasti (URMET e AIZOON) non intendono rilanciare la società".



"Questa situazione - prosegue - potrebbe essere la fine della storia trentennale di CSP, passata negli ultimi tre anni da circa 50 ricercatori agli attuali 18. Dopo importanti obiettivi raggiunti negli anni come l’accesso alla rete dei primi PoP, il calcolo distribuito su reti metropolitane (MAN), l’applicazione in ambito industriale e territoriale del ”paradigma internet” ( Iot/IoD). La Fiom Cgil intende difendere queste competenze in ricerca e innovazione presenti sul territorio e, insieme, l’occupazione qualificata evitando di disperdere il patrimonio di professionalità ed eccellenza frutto di un positivo esperimento di collaborazione tra pubblico e privato nello sviluppo delle nuove tecnologie”.