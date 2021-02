Confessioni di un ballerino sul web: gli assoli di EgriBiancoDanza si fanno a tu per tu col pubblico

La danza solista affidata a un racconto intimo via web , dove la performance prende man mano forma grazie all’interazione e allo scambio con lo spettatore. Si chiama Racconta-mi-racconto , il nuovo progetto dell’inesauribile Compagnia EgriBiancoDanza , che torna a proporre cadenzati appuntamenti digitali in risposta al blocco stagnante dello spettacolo dal vivo. Ma con la promessa di rincontrare, appena sarà possibile, il pubblico affezionato in un vero teatro.

L’iniziativa coinvolgerà nove danzatori della Compagnia, che interpreteranno in totale nove assoli di fronte alla telecamera. I primi tre sono disponibili già da oggi sul sito www.egridanza.com/raccontami. Le coreografie dovranno fungere da ispirazione per il pubblico, chiamato a lasciare un vero e proprio segno scritto sulla base dell’esperienza fruita.

Tutte queste testimonianze verranno poi rielaborate coreograficamente dagli artisti stessi, che le andranno a integrare all’interno di ciascun assolo. Ciclicamente, le nuove proposte saranno restituite attraverso nuovi video sempre disponibili sul sito (oppure, ove possibile, con performance e installazioni site-specific).

L’intero percorso si svilupperà su più mesi fino alla creazione, per ogni danzatore, di un vero e proprio assolo di sintesi, che culminerà in uno spettacolo live finale, con il coinvolgimento delle città che già ospitano le rassegne e le stagioni della Compagnia in Piemonte (da Moncalieri a Biella, fino a Verbania). Previsto anche l’intervento di uno scrittore e di un attore per la realizzazione di un monologo in tema.

“Il progetto - spiega il direttore Raphael Bianco - scaturisce da un momento di urgenza ed emergenza. Lo scorso 24 ottobre un Dpcm ha di nuovo chiuso i teatri, ma, allo stesso tempo, ha permesso di proseguire la produzione in sala prove. Quindi la prima necessità impellente era mantenere la compagnia coesa e cercare una sostenibilità economica per il lavoro dei danzatori, senza fermare la macchina produttiva. La seconda, era tornare a incontrare lo spettatore, anche lui danneggiato, privato, in tutti questi mesi, di qualcosa di importante. Ecco quindi che abbiamo pensato di accompagnarlo in un progetto inclusivo, per poter stimolare dinamiche nuove di reciprocità e inclusione. Infine, la terza emergenza riguarda alcune critiche mosse ultimamente da certi operatori dello spettacolo verso gli eventi online, dicendo che lo spettacolo dal vivo non può morire così. Ecco, noi abbiamo voluto rispondere, a modo nostro, con questo progetto virtuale che si fa incubatole di un’esperienza che invece avverrà in presenza. Tutte le pratiche online porteranno a uno spettacolo raccoglitore di quanto prodotto in questi mesi”.

“Il digitale - continua - trovo sia uno strumento importante, parallelo allo spettacolo dal vivo, che può integrare le istanze e intercettare nuovi pubblici. Il sito web si fa qui il centro di una storia, un racconto individuale dei singoli danzatori, che, con i propri gesti, raccontano uno stato d’animo. E diventano ispiratori di riflessioni da parte del pubblico”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Officina della Scrittura, che accoglierà, all’interno dei propri spazi, anche dei laboratori didattici rivolti alle scuole, oltre a programmare e ospitare appena sarà possibile, uno spettacolo della Compagnia.