"Cultura è emancipazione. È ancora vero?", tavola rotonda (online) organizzata da Chiesa Valdese e Comunità Ebraica di Torino

La Chiesa Valdese e la Comunità Ebraica di Torino celebrano insieme, come negli ultimi anni, la ricorrenza del 17 Febbraio per ricordare la data in cui nel 1848 i Valdesi, e successivamente anche gli Ebrei, hanno ottenuto i diritti civili e la libertà di espressione della propria fede nel Regno di Piemonte e Sardegna e, più tardi, in tutta Italia. Quest’anno le celebrazioni si svolgeranno in modo nuovo con un evento organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Protestante che sarà trasmesso in diretta online.



Mercoledì 17 febbraio ore 20,30:

Tavola rotonda in diretta online

Cultura è emancipazione. È ancora vero?

I nuovi media culturali e le trasformazioni del sapere.



Il tema scelto vuole esplorare il ruolo della cultura come fattore decisivo per l’emancipazione. Se guardiamo al passato il protestantesimo e l’ebraismo hanno avuto un ruolo decisivo per quanto riguarda l’alfabetizzazione, il miglioramento della vita dei miseri, l’emancipazione attraverso l’istruzione secondaria e universitaria. Possiamo dire ancora oggi che la cultura è un fattore di emancipazione? In particolare nell’era dei mass media, dei social network, la cultura mediatica in che modo emancipa? Ne parleranno:

Chiara Simonigh, Professoressa ordinaria in Teorie dei media e Cultura visuale - Università degli Studi di Torino;

Ariel Di Porto, Rabbino capo della Comunità Ebraica di Torino;

Ugo Volli, Professore onorario di semiotica del testo – Università degli Studi di Torino;

Antonio Loprieno, Professore ordinario di Egittologia presso l’Università di Basilea; President of All European Academies - Berlin.

Introduce e modera Peppino Ortoleva.

● Diretta YouTube sul canale Torino Protestante

● Diretta Facebook sulla pagina Centro Culturale Protestante di Torino



Inoltre la Chiesa Valdese di Torino organizza anche:

Martedì 16 febbraio ore 20,30

Video online per ricordare i falò in piazza Castello

● Trasmissione Facebook sulla pagina Chiesa Valdese di Torino

● Trasmissione YouTube sul canale Chiesa Valdese di Torino



Mercoledì 17 e domenica 21 febbraio il Tempio valdese di corso Vittorio sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 15 alle 18 con la presenza dei volontari per rispondere alle domande dei visitatori di passaggio.



Domenica 21 febbraio ore 10,30

Culto in presenza e online nel Tempio valdese di corso Vittorio Emanuele II

● Diretta Facebook sulla pagina Chiesa Valdese di Torino

● Registrazione in differita YouTube sul canale Chiesa Valdese di Torino