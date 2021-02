Aurora: striscione di solidarietà per Dimitris Koufontinas, condannato per terrorismo in Grecia

Questa mattina, sull'ex “ponte del carbone” che collega Lungo Dora Firenze e Savona nel quartiere Aurora, è comparso uno striscione di solidarietà per Dimitris Koufontinas, militante dell'organizzazione di estrema sinistra 17 novembre e condannato a undici ergastoli per terrorismo in Grecia.

Koufontinas è in sciopero della fame a causa dell'inasprimento del regime carcerario greco dopo l'approvazione di una riforma che impedisce ai condannati per terrorismo di accedere alle carceri rurali, istituti di pena più aperti dove poter realizzare anche attività agricole. Il 12 febbraio si celebra, negli ambienti dell'antagonismo di tutta Europa, proprio la giornata in sostegno a questa azione 'di ribellione'.