Universiadi 2025, "Nessuno tocchi il Maria Adelaide: deve restare presidio sanitario"

La Regione Piemonte fa sapere che il Governo uscente sta aggiornando il dossier di candidatura di Torino alle Universiadi 2025, che prevede di destinare l'ex-ospedale Maria Adelaide a residenza per gli atleti da trasformare poi in residenza universitaria di 400 posti letto. Una decisione che non piace all'Assemblea permanente 'Riapriamo il Maria Adelaide'.

"La scelta sarebbe incomprensibile e sbagliata - spiegano i membri - perché il complesso ha una destinazione urbanistica ad uso Sanitario pubblico, confermata il 20 luglio 2020 dal Consiglio Comunale di Torino. Ma non solo: la destinazione d'uso ospedaliera pubblica del Maria Adelaide va a colmare l’assoluta carenza di presidi sanitari pubblici nella Circoscrizione 7 della Città, drammaticamente evidenziata dalla pandemia tuttora incombente da Covid-19, e richiesta con forza dai 90.000 abitanti di quella Circoscrizione".

"È da tempo in atto una mobilitazione popolare per trasformare l’ex-Ospedale Maria Adelaide in Casa della Salute secondo i dettami della legislazione vigente, che ha prodotto un progetto di massima attualmente in discussione tra gli abitanti della zona, operatori sanitari e sociali, studenti e studentesse universitari, movimenti dal basso. Numerose sono le possibili alternative, a partire dai grandi e prestigiosi spazi della Certosa di Collegno che i Sindaci dei Comuni di Collegno e Grugliasco – sedi di importanti facoltà universitarie - hanno ripetutamente messo a disposizione per le Universiadi 2025 e per successive residenze universitarie".

"Il progetto sembra invece rispondente a corposi interessi fondiari e immobiliari che nulla hanno a che vedere con le funzioni di un presidio sanitario territoriale pubblico come deve essere il Maria Adelaide a garanzia della prevenzione, cura e riabilitazione della salute per tutti gli abitanti del quartiere".