Zero mascherine, assembramenti e coprifuoco violato a Vanchiglia: multati e chiusi 4 locali

Venerdì scorso la Questura ha ricevuto numerose chiamate che segnalano una serie di assembramenti nella zona di Santa Giulia. Arrivati sul posto gli agenti hanno notato circa 200 persone intente a consumare bevande, nonostante i divieti.

È stato allora effettuato un controllo dei locali aperti: un bar ed un minimarket in via Cesare Balbo ed altre due attività commerciali in via Santa Giulia e via Vanchiglia. A seguito degli accertamenti sono stati multati quattro esercizi commerciali rimasti aperti oltre le 22, oltre a cinque giorni di chiusura dell’attività. Uno di questi, in particolare, aveva presentato telematicamente la scia per inizio attività mercoledì scorso ma già nella serata di venerdì aveva alzato le serrande sprovvisto di licenza.

Altro sanzionato è un cittadino bengalese, titolare di tre attività commerciali interessate dalla “movida” cittadina, leader nel suo settore. L’uomo era già noto agli agenti in quanto tutti i suoi locali erano già stati sanzionati per plurime violazioni: sistematico il mancato rispetto degli orari di chiusura riscontrato non solo in questa occasione ma anche un anno fa e lo scorso gennaio 2021 in due diverse occasioni. Il locale in via Cesare Balbo è stato quindi chiuso in 4 diverse occasioni nel giro di un anno.

Un altro locale di proprietà dello stesso titolare è stato sanzionato per aver venduto bevande alcoliche da asporto nell’alimentari di via Po dopo le 21.