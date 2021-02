Gli attrezzi di Ferramenta Giusti must have per il giardinaggio

Per svolgere tutti i lavori di giardinaggio durante le varie stagioni e mesi dell’anno, ti servono per forza una serie di attrezzi da giardino multifunzione che ti permettono di lavorare in maniera completa e ottenere risultati professionali. Se vuoi che il tuo giardino sia ben curato come se fosse passato un giardiniere, ecco i must have di Ferramenta Giusti che non possono mancare per la cura del verde domestico.

Il tosaerba per il prato

La prima cosa che tutti devono procurarsi quando hanno un giardino è il tosaerba. Sono strumenti molto pratici che ti aiutano a regolare l’altezza dei fili di erba in un attimo senza fatica. Tieni presente che ci sono strumenti di ogni genere per venire incontro alle tue necessità ed esigenze: elettrici, robotici, di grandi dimensioni etc.

Il decespugliatore per i bordi e terreni sconnessi

Purtroppo, non è detto che il tagliaerba sia sufficiente per curare il tuo prato. In particolare, anche le macchine migliori possono far fatica quando si tratta di passare nei bordi. Il decespugliatore è l’attrezzo multifunzione da giardino che ti serve. Inoltre, questo è l’ideale anche se devi lavorare su terreni scoscesi, disconnessi e in pendenza dove un tosaerba non arriva.

Il decespugliatore, spesso a filo, è perfetto anche per lavorare in piccoli spazi come tra le pietre del vialetto. Se devi liberarti dell’erba che cresce in mezzo ai sassi decorativi del viale d’ingresso o simile, non puoi usare un tagliaerba ma ti occorre un decespugliatore.

Il tagliasiepi per le bordature

Per le siepi e le bordature, procurati un tagliasiepi, si tratta di uno strumento davvero pratico che ti consente di regolare l’altezza della siepe in modo veloce e senza fatica, abbandonando una volta per tutte le cesoie e il tagliarami. È dotata di un braccio lungo e dritto per procedere senza errori.

Tieni presente che con questo strumento puoi dare una forma perfettamente squadrata alle tue siepi e bordature. Puoi potare ogni genere di pianta come alloro, gelsomino, bosso, cipressi, ibisco e simili.

Il trituratore per gli scarti vegetali

Una volta che hai curato prato e siepe, sorge spontanea la domanda: “E ora cosa ne faccio di erba e foglie tagliate?”. Dovresti recarti presso il certo di raccolta materiali del tuo Comune di Residenza e conferire là tutto quanto negli appositi raccoglitori. Ovviamente, non sempre c’è tempo per caricare tutto in auto – senza contare che sporchi tutto quanto-, recarti al centro chissà dove a chilometri di distanza, fare la fila e scaricare. Un’ottima idea per trasformare la materia vegetale in sottili parti che vanno anche a concimare è usare un trituratore.

Si tratta di un macchinario che tritura la materia vegetale riducendola in piccolissime parti che puoi usare per concimare il terreno o anche solo per fare una pacciamatura intorno alle piante da frutto, fiori e simili quando si avvicina la stagione fredda.