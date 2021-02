I quattro pilastri dell'ecommerce del 2021 che devi tenere in considerazione per vendere online

La storia recente ha dimostrato che le pandemie e le epidemie hanno spinto in avanti l'evoluzione dell'e-commerce.

Nel 2003, Alibaba ha dovuto mettere in quarantena quasi tutto il suo personale a causa della SARS a cui risultò positivo un membro del personale.

Questo periodo si è trasformato nel momento di incubazione in cui Jack Ma ha perfezionato il sito Web Taobao e ha lanciato la sua prima piattaforma C2C eCom. La pandemia di coronavirus della SARS è stata un cuscinetto per Taobao e Alibaba nel loro complesso, poiché hanno registrato enormi profitti.

Durante le pandemie, le transazioni online diventano abituali per una grande fetta della popolazione mondiale. La pandemia Covid-19 non è molto diversa dalla SARS, entrambi sono originari della Cina ed entrambi hanno causato un cambiamento nello spazio dell'e-commerce.

Tuttavia, il 2020 è molto più del Covid-19. I massicci cambiamenti nel comportamento dei clienti che abbiamo osservato vanno oltre il Covid e sono così estesi che si prevede che diventeranno i pilastri della nuova frontiera dell'e-commerce.

Queste sono espressioni del comportamento dei clienti che ogni nuovo e vecchio imprenditore di e-commerce dovrebbe tenere in massima in considerazione nel 2021 e oltre.

Abbiamo chiesto a Luigi Gambella di SitoWP.it quale ritiene che siano i maggiori fattori di interesse nell'evoluzione dell'ecommerce del 2021.

Ecco cosa ci ha risposto:

1. Il video marketing si prende il centro della scena

Il marketing dell'e-commerce una volta ruotava attorno al testo e al contenuto, poi è scivolato gradualmente sull'immagine, ora il marketing video sta velocemente prendendo il centro della scena come mezzo principale per il marketing per le attività di e-commerce e non solo, tutta la diffusione di informazione e cultura è stata totalmente investita dal fenomeno video e video podcast.

Questa è sempre stata il punto di arrivo del marketing su sito web e dalle recensioni dei prodotti in su, nel 2021 potremmo vedere questa forma di comunicazione prendere il sopravvento.

Creare la perfetta esperienza su sito web è fondamentale per il successo delle aziende di e-commerce ed è un fattore determinante per i numeri di vendita finali.

I video dei prodotti sono naturali e comprensivi e per niente ingombranti o noiosi. Danno sfogo allo storytelling offrendo una visione completa del prodotto in azione e rispondono alle domande dei clienti tutto in una volta.

Quando fatto bene, i video dei prodotti saranno una combinazione di marketing, recensioni e risposte alle domande frequenti.

Le statistiche attualmente si inclinano in modo importante a favore del video marketing, rendendolo impossibile da ignorare nella nuova frontiera dell'e-commerce.

Le persone hanno 4 volte più probabilità di guardare un video descrittivo di un prodotto che di leggerne una descrizione.

Il 73% dei consumatori è più propenso ad acquistare un prodotto dopo aver visto un video in azione.

La frequenza di rimbalzo diminuisce drasticamente sui siti Web che presentano video di prodotti, con il tempo medio di sessione del visitatore che aumenta di oltre il 340%.

Guardare i video dei prodotti rende i consumatori più sicuri del loro acquisto, secondo il 52% degli acquirenti.

Questi numeri rivelano una chiara verità, il video marketing definirà l'e-commerce per questo decennio e probabilmente oltre.

2. Il commercio vocale è diventato una forza determinante

Il maggiore utilizzo di dispositivi con assistenza vocale come Google Assistant, Siri e Alexa è diventato una caratteristica distintiva di molte delle nostre vite. Negli ultimi 3 anni, abbiamo visto la dipendenza da questi sistemi diffondersi nella ricerca di prodotti e persino nell'acquisto.

Questo è diventato sempre più popolare, in gran parte a causa della maggiore efficacia e precisione di questa tecnologia. Con Amazon e Google che ora spingono le lingue regionali, ha portato le aziende di e-commerce a iniziare ad adattarsi rapidamente.

Gli studi statistici dei colossi della ricerca prevedono che il 75% delle famiglie statunitensi avrà a casa delle casse parlanti intelligenti(internet delle cose) entro il 2025 e che le vendite tramite il commercio vocale saliranno a ben 40 miliardi di dollari entro il 2022.

La realtà di questa evoluzione è chiara, le aziende di e-commerce che hanno i loro siti web ottimizzati per le ricerche vocali avranno una fetta crescente di clienti, che confluiscono liberamente nel loro canale di conversione.

Le aziende di e-commerce dovrebbero iniziare a creare contenuti che aumentino la probabilità di apparire nelle ricerche vocali e dovrebbero iniziare a offrire tra le altre cose la navigazione in-app e sul sito basata sulla voce. In questo modo, puoi accedere alla tua fetta dell'enorme torta del commercio online vocale.

3. Il social shopping e il commercio diventano un pilastro

L'87% degli acquirenti dell' e-commerce ritiene che i social media li aiutino a prendere una decisione di acquisto. Questa tendenza è sostenuta dal rapido aumento dell'utilizzo e degli acquisti da dispositivi mobili, con il 73% delle vendite totali di e-commerce che si prevede verrà eseguito su dispositivi mobili entro la fine del 2021.

Nel 2019 Instagram ha lanciato la sua funzione di pagamento e-commerce. Questo non è diventato un successo immediato, ma è gradualmente sta diventando popolare.

Facebook, Pinterest e persino Tiktok hanno preso piede e ora stanno iniziando a integrare o rendere popolari le loro capacità di acquisto in-app in modo che i clienti possano acquistare articoli senza mai lasciare l'app dei social media.

4. L'ascesa dell'AR nell'e-commerce

Se hai provato a catturare un Pokemon prima, allora hai già usato la Realtà Aumentata (AR) in qualche modo.

La realtà aumentata esiste da molto tempo, alcuni addirittura sostengono che arrivi da prima dei Social Media, ma solo ora sta diventando mainstream e probabilmente sarà una caratteristica distintiva dell'e-commerce nel 2021 e oltre.

Ad esempio, Sony Electronics ha recentemente lanciato l'app Envision TV AR come un modo per "provare prima dell'uso".

Una delle maggiori critiche all'e-commerce nel corso degli anni è stata che i clienti non riescono a "sperimentare" il prodotto prima dell'acquisto. AR risolverà questo problema.

Questa tecnologia sta ancora evolvendo nel modo in cui influenzerà l'e-commerce, ma se considero la velocità della sua evoluzione, è abbastanza chiaro che avrà prima o poi la meglio anche sui video.

L'evoluzione dell'e-commerce è entusiasmante e il suo potenziale è enorme. Tuttavia, richiede un'agilità sbalorditiva da parte delle aziende e dei Brand dell'e-commerce.

Il mio consiglio? Inizia oggi ad evolverti e studia a fondo queste tendenze, crea un piano d'azione e buttati nella creazioni di contenuti nuovi su i nuovi formati.