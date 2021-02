Vaccini nelle aziende, Cirio replica ai sindacati: "Nessun proclama, ho chiesto al governo perché è necessario tenere aperte tutte le strade possibili" [VIDEO]

"Ho fatto una proposta e sono disposto ad ascoltare le opinioni di tutti. Cerco, per avere una risposta, prima è necessario almeno fare delle domande". Così Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, torna sul tema dei vaccini e in particolare sull'ipotesi di trovare strade alternative per ottenerli e, tramite il mondo imprenditoriale, somministrarli ai dipendenti delle aziende.

Un'ipotesi emersa dopo la riunione di ieri con il mondo delle aziende, quello camerale e quello confindustriale, ma che ha subito trovato anche la diffidenza dei sindacati.

"Sarebbe una tutela per i lavoratori, ma anche un modo per sollevare il sistema pubblico, dando priorità ad anziani e scuole: se uno non fa una proposta e non parte, non ci sarà mai modo di ottenere le cose. E sono disponibile a qualunque confronto anche con le parti sindacali", conclude Cirio.