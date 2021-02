Viaggio da incubo sulla navetta 46, la rabbia di chi vive a Villaretto: “Lerciume, altro che sanificazioni”

Non è un viaggio che si potrebbe definire confortevole quello che effettuano ogni giorno i passeggeri della linea 46 , servizio di navetta che da Parco Stura porta fino a Borgaro Torinese, transitando da Borgata Villaretto .

Sono proprio i residenti di quest’ultima, zona di Torino un po’ scollegata dal resto della città, a lamentare condizioni di viaggio a dir poco non ottimali. “Questa è la situazione di lerciume che si trovano i nostri ragazzi che prendono la 46N la mattina per andare a scuola e così tutti i residenti che si recano al lavoro” scrivono in un video postato sui social dal Comitato Borgata Villaretto.