Presidio davanti alla Procemsa di Nichelino: 34 posti di lavoro a rischio. "Sono soprattutto donne e senza altri redditi" [VIDEO]

Nemmeno il freddo e la neve fermano la protesta dei dipendenti della Spefar, azienda che si occupava del confezionamento dei blister per conto dell'impresa chimico-farmaceutica Procemsa, che ha revocato il suo contratto di committenza. Alla base della decisione, dicono i sindacati, una controversia legale tra le due aziende che ha generato lo stop dopo molti anni di collaborazione.





La vicenda ha visto i lavoratori e le lavoratrici (in tutto 34, la maggioranza dei quali sono donne e con solo questo reddito cui aggrapparsi) ritrovarsi improvvisamente senza lavoro. E dunque sono iniziate da circa una settimana le manifestazioni di protesta davanti alla sede di Procemsa, a, in via Vernea 129.Una protesta che non intende fermarsi (nonostante il clima inclemente). "- dice".Un primo spiraglio si è aperto con un appuntamento fissato a metà della prossima settimana con l'azienda committente, grazie anche alla mediazione dell'. Per ora, fino al 31 marzo, i dipendenti percepiranno la cassa integrazione.