Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori… tra conti, guerrieri, eretici e misteriosi personaggi

Un pomeriggio brumoso volge al termine, i piedi scalpitano sul selciato lucido di pioviggine, che voglia di una storia nuova da raccontare…

“Bon-a séira!”

Lo vedo all’ultimo momento, appoggiato allo stipite del portone, intabarrato nella mantellina nera: è anziano, ma ha ancora un bel portamento, e folti baffi e basette, occhi vivaci e un sorriso gioviale…

“Truccato Battista, picapera! Ma mi, l’hai falo, l’afè! Perché il tesoro, c’è, glielo dico io! C’era ben scritto, sulla pergamena, la galleria che da Ponente arriva sotto la torre… Ah, ma io ho scavato, sa, son picapera mica per niente! E un giorno o l’altro, vedete se non lo trovo!”.

Ma quale tesoro?! Macchè, è già sparito… cerco di capire dov’è entrato, ma non si vede da nessuna parte: mi trovo in un cortile acciottolato, dominato da una torre slanciata… un cortile che è una corte, racchiusa da mura robuste, merlate… Il ricetto di S.Mauro di Almese, costruito da Olderico Manfredi nel 1029 come centro di difesa del territorio e donato all’Abbazia di S. Giusto, per poi progressivamente perdere di importanza fino a trasformarsi, alla fine del Settecento, in semplice residenza agricola.

E’ proprio come casa colonica che lo scalpellino Battista Truccato lo acquista nel 1889, e dopo il ritrovamento di una misteriosa pergamena con la mappa di un fantomatico tesoro, scava, scava per cinque lunghissimi anni, dal 1913 al 1918, quando “Catlin-a”, la Morte, lo porta via dalla sua spasmodica ricerca . Il suo cunicolo lungo ben 16 metri non ha mai intercettato la “galleria di Ponente”, ma non è stata inutile: durante la seconda Guerra mondiale è stato rifugio antiaereo, ritornando all’antica funzione del Ricetto di Olderico.

Le brume si diradano, si addensano ancora, si squarciano mostrando a tratti una Luna fredda e metallica, il tracciato della strada confonde asfalto e terra battuta, le luci delle torce stagliano ombre sullo sperone di roccia che sovrasta Caprie.

Ai piedi del bastione diroccato, un uomo di mezza età guarda pensieroso verso la Vallata .

“Amedeo?!”

“No, non sono Amedeo . Il Conte Verde ha ricostruito il castello cent’anni prima della mia nascita… Io sono Emanuele dei Bertrandi, signore di questa terra…”

Le ultime parole sfuggono nel vento, sfuggono nel dubbio di cosa sia la giustizia, mentre verso le campagne di Condove si levano bagliori rossi di fiamme alte…

“Bruciano Giovanni il Sardo…”

Giovanni Sensi, mistico visionario, eretico e “mascoun” recidivo, che nelle sue confessioni deliranti mescola dottrina Valdese e luoghi comuni sulla stregoneria … Emanuele guarda lontano, e non cerca e non trova risposte, e non trova altre vie possibili a quella firma sulla bolla di condanna…

Verso Occidente, ancora e ancora, e poi su, tra i boschi di querce, oltre le borgate di Bussoleno.

Greggi nei recinti, sembrano nuvole d’argento sotto la luna… E poi, quando non te lo aspetteresti, un gran muro di cinta, due torrette… Castel Borello! Quei Borello che fecero edificare anche il castello di Villar Dora, oh già, erano i più ricchi feudatari della Valle !

Borello però non è l’unico nome legato a questo castello arroccato sull’altura, perché un altro personaggio si affaccia a questa storia che, come un sogno, attraversa secoli e paesi come se fosse naturale, come se fosse normale parlare con gli abitanti del nostro passato…

Si affaccia dal portone, con una lanterna in mano . Ha il volto nascosto da una specie di sciarpa, e il capo coperto da un cappuccio… Non è un mostro che nasconde la sua deformità, è un medico! E’ il medico Fiochetto, che qui al Castello ha raccolto gli appestati, tutti questi contadini terrorizzati dal morbo, tutti questi che invocano di non farli morire soli, “ Chè morire è già brutto, ma da soli! E’ peggio che l’Inferno…

Tentiamo, allora, di preparar con erbe, con spezie, un qualche conforto, che porti beneficio, se non al corpo, ancora all’Anima…”

A sentirlo stasera, si gela il sangue, d’istinto mi tiro la bandana sul viso in un gesto ora sinistramente abituale, e poi giù, a rotta di collo, fino a che non vedo le luci del paese… Non sento neanche il vento, magari sentirlo frusciare e fischiare e colpire i vecchi ballatoi, spazzerebbe via la paura e l’incertezza .

Andiamo a casa…Dio che voglia di un’altra storia…

