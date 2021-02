In vino veritas, in Europa chissà...

Ci risiamo: dopo averci imposto Draghi a garante dei nostri debiti verso di lei, adesso l'Europa ci vuole anche imporre di applicare delle etichette recanti la scritta, ben in evidenza, “NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE” sulle bottiglie del nostro vino.

Se non fosse drammatico, ci sarebbe da ridere, per tutta una serie di motivi.

Intanto è noto a tutti, che un bicchiere di buon vino a pasto, grazie al suo effetto vasodilatatore, favorisce la digestione. Inoltre, sempre nelle dovute quantità, e mi permetto di aggiungere, sempre nelle altrettanto dovute qualità, il vino aiuta la convivialità e l’allegria e quindi è balsamo per lo spirito.

Le qualità del vino italico, sono note da prima della nascita di Cristo, quando l'Italia era Enotria, ovvero terra del vino, e sono state decantate da fior di letterati, da Catullo in poi.

Insomma, non è necessario magnificare le qualità del nettare delle nostre vigne, dalle morbide colline di Langa e del Roero, a quelle del Monferrato, per capire che non è l'uso del buon vino, ma l'abuso dell'alcol scadente che provoca problemi, diretti ed indiretti, alla salute.

Fegati al sivè e soprattutto incidenti stradali, sono figli dello sconsiderato e smodato bere, non del degustare un vino di qualità; non del piacere di accostare un buon vino ad un altrettanto buon cibo ma della voglia di abbrutirsi con qualsiasi cosa faccia un grado più dell'acqua, oltre che di psicofarmaci e sostanze stupefacenti.

Ma verso queste ultime il permissivismo è sempre più dilagante, da più parti viene chiesta la loro legalizzazione, sia per la vendita che per l'utilizzo.

E quindi ci si dovrebbe chiedere a chi e perché giovi danneggiare l'economia italiana e piemontese, favorendo quella colombiana o asiatica. Chi preferisca veder prosperare i narcotrafficanti e soccombere i vinicoltori.

Verrebbe, in definitiva, da chiedersi se chi partorisce certe scempiaggini beve, ma pare ovvio di no, specie un bel rosso piemontese, se no non penserebbe neppure lontanamente a certi provvedimenti così ridicoli, che si qualificano e commentano da soli.