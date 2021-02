Sport |

La Reale Mutua sa anche soffrire: vittoria al fotofinish sull'Assigeco Piacenza

I gialloblù sotto per gran parte della partita ribaltano il risultato nell'ultimo quarto con il parziale di 12-26

Uff. Stampa Assigeco Piacenza

Una vittoria da grande squadra per Torino che supera l’Assigeco Piacenza per 78-82. I gialloblù soffrono per 30’ abbondanti, ma non si arrendono mai e sul finale vengono premiati: le prestazioni superlative di Alibegovic e Clark riescono a ribaltare il risultato e consegnare la vittoria alla Reale Mutua. CRONACA Il primo minuto di match è un duello tra Diop e Mcduffie che ne fanno 4 per parte. Torino prova a scappare subito con Cappelletti e Clark (4-8), ma gli emiliani sono bravi a tenere il passo ed evitare due volte la fuga dei gialloblù (10-12). A 5’ la svolta del match: Mcduffie mette la freccia e Guariglia effettua il sorpasso, con l’Assigeco che mette 4 lunghezze di distanza dalla squadra di Coach Cavina (16-12). Torino prova ad accorciare dall’arco con Capitan Alibegovic prima e con n ola voce grossa, toccando il +10 con Cappelletti dopo, ma i padroni di casa sono attenti e alla fine del primo quarto di gioco il punteggio è di 28-21. Nella seconda decina è ancora Piacenza a fare la voce grossa, toccando il +10 con Guariglia (26-36). Torino tenta di colmare il gap che la separa da Piacenza, ma la reazione dei gialloblù non è abbastanza decisa: dopo il -5 toccato da Pinkins e Penna, Formenti e Carberry trascinano i piacentini fino al +15 (51-36) che chiude i primi 20’. Nella ripresa ritmi decisamente più bassi e Torino prova a farsi sotto con Pinkins e Cappelletti, che da 3 segna il -8 (55-47) dopo 24’ di gioco. L’Assigeco non ci sta e prova a riaffermare il proprio vantaggio (63-53), con il terzo quarto che si chiude poi 66-56. Campani abbatte la doppia cifra di vantaggio in avvio di quarto quarto (66-58), Piacenza risponde con Mcduffie, ma è ancora la Reale Mutua a far male, con la bomba di Clark che vale il -7 (68-61). La Assigeco insiste, ma a 5’ dalla fine la Reale Mutua riapre definitivamente i conti: le bombe di Alibegovic e Clark rimettono in gialloblù in pista accorciando le distanze ad un solo possesso (72-70). Al sorpasso ci pensa ancora la premiata ditta Alibegovic-Clark: doppio colpo dall’arco e dal -15 Torino passa al +4 (72-76) con 4’ da giocare. Torino riesce ancora ad allungare il parziale con Campani (72-78), ma Piacenza non ci sta e con 60’’ da giocare risale con Mcduffie fino a -2 (76-78). A decidere il match ci pensa il solito Alibegovic che realizza il +4 a 30’’ dalla fine che mette in ghiaccio i 2 punti. Finale 78-82. Assigeco Piacenza-Reale Mutua Basket Torino 78-82 (28-21, 23-15; 15-20, 12-26)

Piacenza: Molinaro 6, Carberry 9, Massone 2, Mcduffie 21, Gajic 1, Perotti NE, Voltolini NE, Poggi 4, Formenti 5, Cesana 7, Guariglia 23, Jelic NE. All. Salieri

Torino: Toscano, Penna 5, Clark 17, Diop 9, Alibegovic 16, Origlia NE, Cappelletti 18, Pagani, Bushati 1, Pinkins 8, Mortarino NE. All. Cavina

SM

