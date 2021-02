Telecamere di sicurezza su Lungo Dora Napoli, Magliano: "Una buona notizia"

"Dopo anni di disastri, una notizia positiva appresa, poco fa, discutendo la mia più recente interpellanza sulle criticità di Lungo Dora Napoli: esprimo la mia soddisfazione per la promessa, da parte della Sindaca Appendino, di installare in zona telecamere di sicurezza. Ora l'Amministrazione mantenga in tempi brevi la parola data". Lo scrive Silvio Magliano (Moderati), dopo la promessa strappata alla sindaca sull'installazione delle telecamere su Lungo Dora Napoli.

"Che questa tecnologia sia un elemento fondamentale per la sicurezza cittadina - dice Magliano - è un fatto del quale sono profondamente convinto. La videosorveglianza in zona potrà costituire un decisivo fattore di deterrenza. Da anni, in questa porzione di territorio residenti e commercianti devono fare i conti con microcriminalità, degrado, sporcizia e abusivismo. Ci sono imprenditori (a loro il mio più sincero grazie) che, in zona, continuano a investire, dimostrando di non aver smesso di credere nel quartiere. Dovere della Città è, perlomeno, garantire loro le condizioni minime - di sicurezza e di vivibilità - per condurre la loro attività".