Margherita Gulino nuovo direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Asl To5

Margherita Gulino è il nuovo direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN). L’incarico è stato conferito nei giorni scorsi a seguito di concorso pubblico.

La dottoressa Gulino, classe 1970, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1998 a Siena, ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 2002 sempre presso l’università senese. A Torino ha il suo primo incarico e, nel 2003 lascia la Toscana e inizia un rapporto di lavoro con la Direzione sanitaria delle Molinette. La grande azienda torinese arricchisce immediatamente il bagaglio di esperienza della dottoressa Gulino che, nel 2005 approda all’Asl To5 e, dopo un lungo periodo nel quale ha svolto le mansioni di Facente funzione è diventata direttore della struttura complessa Igiene degli Alimenti.

Ha conseguito il Master di II° Livello in “Health Services Management – Epidemiologia, Economia e Sociologia per l’Amministrazione in Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Siena; Corso di alta formazione in Valutatori Sistema Gestione Qualità dell’Autorità per la Sicurezza alimentare organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Qualità Piemontese (AICQ) /SICEV Piemonte; Master internazionale di I° livello in Nutrizione e Dietetica applicata conseguito presso Università Politecnica delle Marche.

Nel 2003 ha iniziato la carriera professionale presso la Struttura della Direzione Sanitaria “Molinette” e Servizi di collegamento dell’Aso San Giovanni Battista di Torino. A partire dal 2005 ha proseguito la sua carriera lavorativa presso la S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl To5. Nell’ambito dell’Asl To5 dal 2010 al 2016 ha ricoperto un Incarico dirigenziale di natura professionale e, quindi, Responsabile della struttura semplice “Igiene della Nutrizione” dal 2017 a tutt’oggi. Dal 1° gennaio 2018 ha anche assunto la responsabilità temporanea della struttura complessa SIAN dell’Asl To5.

Componente del Gruppo nazionale di lavoro del Ministero della Salute per l’attività di realizzazione delle “Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’acqua potabile (PSA). Auditor regionale per l’effettuazione di Audit da parte dell’Autorità Competente Regionale sulle Autorità Competenti Locali (Asl). Si è occupata in qualità di coordinatore della realizzazione e svolgimento nell’ambito sia della sicurezza alimentare che nutrizionale di progetti di rilevanza locale, regionale, nazionale ed europea.

Relatore in diversi corsi e convegni nelle materie di competenza, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali ed abstract. Docente a corsi di Laurea (Corso di Laurea Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Corso di Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica”) e a corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

“Della dottoressa Gulino abbiano imparato ad apprezzare la grande professionalità e la competenza. Una dedizione che rivela una importante passione per il proprio lavoro. Siamo certo che saprà proseguire su questa strada e, con la sua équipe operare sempre al meglio per questa azienda”, ha dichiarato il direttore Generale dell'Asl To5 Massimo Uberti.