Moncalieri, niente sfilate di Carnevale ma investitura online della Lunetta

Il coronavirus ha cancellato anche le sfilate e i carri, ma a Moncalieri si renderà comunque omaggio alla Lunetta, la maschera del carnevale cittadino.

Alle ore 21 di oggi, martedì 16 febbraio, ci sarà l’investitura alla Famija MOncaliereisa. Non potendo organizzare alcuna manifestazione, la Famija ha predisposto un video con l’investitura di Lunetta, la visita al sindaco Paolo Montagna che con l’Assessore al Commercio Angelo Ferrero hanno consegnato le “chiavi della Città” , la visita ad altri personaggi e la storia della “luna ‘d Moncalé che andrà in onda. L’evento sarà visibile in streaming sui profili Facebook della Famijia e di “Vivere Moncalieri”.

Intanto Lunetta, all'anagrafe Giulia Fissore, con damigella al seguito ha partecipato domenica alla Santa Messa nella Chiesa Collegiata ed ha offerto alcuni doni simbolici per le famiglie in difficoltà. Simbolici perché, come ha detto il celebrante frà Luca,”Lunetta ha fatto pervenire oltre 350 confezioni di bugie attraverso le Caritas parrocchiali, un gesto Caritatevole di questo carnevale della solidarietà”.

Infatti nella settimana trascorsa i Volontari della Famija Moncalereisa hanno fatto pervenire alle varie associazioni di volontariato parrocchiali cittadine centinaia di confezioni di bugie che sono state distribuite: un piccolo gesto per far sentire la vicinanza della comunità a chi è meno fortunato in questo periodo di crisi.