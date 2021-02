TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile! Pinerolo torna in campo il 21 febbraio

Dopo più di un mese di stop forzato, dovuto alle positività al Covid-19, il Volley Soverato è tornato in campo per il primo dei tre recuperi ancora in programma nel girone “Est”. Un ritorno con il “botto” per le calabresi di coach Napolitano, che al PalaScoppa hanno superato il Montecchio con un netto 3-0. Protagonista della gara è stata l’opposto statunitense Mikayla Adeline Shields, uscita dal terreno di gioco con un bottino personale di 19 punti, per una percentuale in attacco del 60%. Un successo che ha permesso al Soverato di centrare in un sol colpo due importanti obiettivi: la qualificazione alla Pool Promozione e l’accesso al tabellone di Coppa Italia. Domani, intanto, le calabresi scenderanno nuovamente in campo per affrontare la delicata trasferta di Macerata. Una sfida che per le padrone di casa si presenta decisiva in chiave Coppa Italia. Alle marchigiane di coach Luca Paniconi, infatti, basterà conquistare un solo punto per accedere ai quarti del Trofeo iridato. In tal caso sarà il San Giovanni in Marignano a far posto alle marchigiane nel tabellone di Coppa, a causa del fattore “vittorie conquistate” sfavorevole rispetto a Soverato e Macerata. Nel girone “Ovest” si avvicina sempre più il rientro in campo dell’Eurospin Pinerolo. Non tutti i membri della squadra risultano attualmente negativi al Covid-19, ma sulla base delle indicazioni del medico sociale, si è ritenuto di poter fissare quella del 21 febbraio, come data utile per il ritorno in campo del Pinerolo. La Lega, infatti, ha già provveduto a riformulare il calendario delle ultime tre gare ancora da recuperare. Il 21 febbraio le piemontesi affronteranno la Futura Busto Arsizio, che spera ancora di “soffiare” al Sassuolo l’ultimo posto disponibile per la Pool Promozione. Per farlo, però, la squadra lombarda dovrà espugnare Pinerolo con una vittoria da 3 punti. Impresa di certo non facile. Bisognerà, invece, attendere il 28 febbraio per scoprire quale squadra, tra la Lpm Bam Mondovì e l’Acqua & Sapone Roma, chiuderà la regular season al primo posto in classifica. In quella data la squadra laziale affronterà in trasferta il Pinerolo. Se le “Giallorosse” riuscissero ad ottenere la vittoria in casa dell’Eurospin, con qualsiasi risultato, la Roma tornerebbe in testa alla graduatoria del girone Ovest. In caso di conquista di un solo punto, invece, sarà la squadra di coach Davide Delmati a mantenere il primato, in virtù del maggior numero di vittorie ottenute nella prima fase. Insomma, poche gare ancora in programma per questa “lunga” regular season, ma tutte interessanti vista la posta in palio racchiusa in ogni sfida. Sempre nella data del 28 febbraio, infine, prenderanno il via le due Pool, senza ovviamente le due gare che interesseranno il Pinerolo e la Roma. Gare che saranno rinviate a data da destinarsi. Ecco il calendario degli ultimi recuperi e le classifiche dei due gironi:

I recuperi del girone Ovest

21/02/2021 Eur. Pinerolo Fut. Busto Arsizio - 24/02/2021 Exacer Montale Eur. Pinerolo - 28/02/2021 Eur. Pinerolo A&S Roma -

La classifica del girone Ovest

Pos. Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 18 44 2 A&S Roma 17 43 3 Sigel Marsala 18 33 4 Eur. Pinerolo 15 30 5 G. W. Sassuolo 18 28 6 Fut. Busto Arsizio 17 25 7 B. Cus Torino 18 18 8 Hermaea Olbia 18 18 9 Club Italia Crai 18 16 10 Exacer Montale 17 6

I recuperi del girone Est

17/02/2021 CBF Macerata Volley Soverato - 19/02/2021 Cdm Cutrofiano Volley Soverato -

La classifica del girone Est