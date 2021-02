Asl To5, da domani a Moncalieri al via le vaccinazioni anti Covid per il personale scolastico

La campagna di vaccinazione anti-Covid dell’Asl To5 entra in una nuova fase: domenica 21 febbraio inizierà, infatti, la somministrazione dei vaccini per le persone con almeno 80 anni di età.

In quella data, sono previste 4 sedute vaccinali per gli over 80 a Moncalieri in strada Vignotto, a Carmagnola in piazza Antichi Bastioni, a Chieri nella Sala della Conceria, in via Conceria, e a Nichelino presso il Centro sociale "Grosa" in via Galimberti 3.

Oltre ai 4 punti vaccinali citati, è prevista l’attivazione di altri 6 punti periferici aperti a rotazione a partire dai primi di marzo. Queste sedi sono state individuate in base alla numerosità della popolazione anziana dei 4 Distretti Sanitari scegliendo i Comuni con un maggior numero di ultra ottantenni di ciascun distretto. Le sedi sono: Trofarello, Carignano, Vinovo, La Loggia, Santena, Candiolo (presso l’IRCCS) e Pino. Settimanalmente sarà definito un calendario di vaccinazione a rotazione fra questi 6 comuni in base al numero di adesioni alla vaccinazione pervenute.

Le vaccinazioni al personale scolastico partiranno invece già domani, venerdì 19 febbraio, con le sedute vaccinali a Moncalieri e proseguirà da sabato 20 presso le 3 sedi già adibite da tempo alla vaccinazione COVID per le categorie individuate a Moncalieri, Chieri e Carmagnola.

“Stiamo ultimando l’allestimento dei punti vaccinali che sono stati predisposti grazie alla disponibilità dei Comuni che ringraziamo per la collaborazione, così come ringraziamo l’IRCCS di Candiolo per averci messo a disposizione un'altra sede vaccinale sul territorio. Gli stessi spazi sono predisposti già prevedendo un potenziamento futuro in previsione di un’auspicata maggiore disponibilità di dosi. La predisposizione dei centri vaccinali centrali è a buon punto. Per domenica saranno tutti operativi. Sul sito aziendale e su Instagram verranno date ulteriori indicazioni sulla raggiungibilità dei centri stessi”, ha spiegato il direttore amministrativo Massimo Corona.

Per accedere alla vaccinazione i cittadini con più di 80 anni devono rivolgersi al proprio medico di famiglia che provvederà a fornire le indicazioni cliniche e ad attivare il percorso che porterà ad una prenotazione per l’esecuzione del vaccino.

“E’ un ulteriore passo verso una campagna di vaccinazione che ci auguriamo possa portare presto all’immunizzazione di tutta la popolazione. E’ uno sforzo notevole per la nostra organizzazione che viviamo però come importante occasione per superare l’emergenza sanitaria e sociale in cui la pandemia ci ha condotti”, ha dichiarato il direttore generale Massimo Uberti.