Sport |

La Reale Mutua Basket Torino alla ricerca della "manita" contro Trapani

Al Pala Gianni Asti arriva la Trapani del grande "ex" Daniele Parente

Dopo la straordinaria vittoria in rimonta a Piacenza - la quarta consecutiva per la squadra di coach Cavina - la Reale Mutua Basket torna al Pala Gianni Asti per il lunch match contro Trapani. I siciliani arrivano a Torino in un ottimo momento di forma: nelle ultime tre gare la squadra di coach Parente (torinese ed ex capitano della PMS Torino), ha raccolto il bottino pieno, mandando al tappeto Casale, Piacenza e la capolista Tortona. “Trapani arriva da tre vittorie consecutive - commenta coach Cavina - tutte e tre sul filo di lana: contro Casale ha vinto di 2, contro Piacenza di 4 - dopo essere stata a lunghi tratti sotto - e contro Tortona di una sola lunghezza. È segno evidente di una squadra esperta, con giocatori capaci di giocare questi tipi di finali. Per noi è stata una settimana diversa, rispetto alle ultime siamo riusciti ad allenarci con continuità.Ci stiamo curando dal punto di vista fisico dopo tre settimane molto intense, dove abbiamo giocato tanto, questa settimana è servita a riprenderci un po’ dalle fatiche”. Squadra fisica e di qualità, Trapani ha il suo riferimento offensivo nell’esperto centro classe ‘89 Andrea Renzi, autore di quasi 17 punti di media, e nella guarda a stelle e strisce Lamarshall Corbett, che viaggia a oltre 16 punti a partita. Per Torino un intero quintetto in doppia cifra: il miglio marcatore è Ousmane Diop, forte dei suoi 19 punti e quasi 8 rimbalzi di media a partita, a seguire Jason Clark, con quasi 15 punti ad allacciata di scarpe, ed il terzetto formato da Mirza Alibegovic (12.8), Alessandro Cappelletti (11) e Kruize Pinkins (10.7). Palla a due alle ore 12.00 diretta su LNP Pass.

SM

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.