Quando la stalker è lei: da anni tormentava il suo ex e lo ha anche tamponato per non farsi denunciare

Manette ai polsi, a Barriera di Milano, per una donna di origine marocchina che da tempo ormai tormentava e minacciava il suo ex compagno e convivente, suo connazionale. Una sequenza di atti persecutori che negli ultimi mesi era diventata sempre più incontrollabile, tanto che in un'occasione la donna - pur di impedire all'uomo di andare dai carabinieri a denunciarla - lo ha addirittura tamponato ripetutamente con la macchina.

A Cuceglio, invece, a finire in manette è stato un 33enne al termine dell'ennesima lite violenta con la moglie. Ancora una volta, perché la serie di episodi di questo genere si è rivelata essere purtroppo lunga, l'uomo aveva picchiato la donna, che per sfuggirgli si è dovuta rifugiare da una vicina e chiamare i carabinieri. L'aggressore ora si trova in carcere con l'accusa di maltrattamenti.