Supera brillantemente l'esame scritto di guida, solo che lo fa al posto di un amico: denunciato

Chi trova un amico trova una patente, sarebbe il caso di dire. Peccato la sostituzione di persona non è stata portata a termine e l’amico del candidato è stato denunciato dalla Polizia di Stato.



Era da poco passata l’una alla Motorizzazione Civile di via Bertani quando era in corso il test scritto per le persone che vogliono ottenere la patente di guida.

Un dipendente, nel frattempo, stava controllando le pratiche degli iscritti quando si è accorto che una fotografia contenuta nella richiesta d'esame non assomigliava per nulla a quella della persona impegnata nel test. All’uomo, cittadino senegalese di 27 anni, che ha appena terminato l’esame, l’impiegato ha chiesto di dichiarare la sua data di nascita, al fine di fugare ogni dubbio. Lo straniero non l'ha ricordata, ed è a questo punto che il dipendente ha chiamato la Polizia.