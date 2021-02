Sport |

La Reale Mutua Basket Torino a valanga su Trapani

I gialloblù trovano la quinta vittoria consecutiva travolgendo Trapani per 104-72

Pokerissimo di Torino che travolge Trapani per 104-72 e trova il quinto risultato utile consecutivo. I gialloblù dominano il match dall’inizio alla fine, mettendo la partita al fresco già dopo i primi 20’. Ottima prova al tiro dei gialloblù che chiudono con il 75% da 2 (30/40) e con il 43,8% da 3 (7/16); Clark miglior marcatore del match a quota 17, seguita da Alibegovic e Campani (16). In doppia cifra anche Pinkins (14) e Diop, che mette a segno una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. CRONACA L’avvio di Torino è travolgente: i primi minuti sono uno show di Toscano, che ne mette cinque in fila e serve l’assist a Clark per l’8-0. I siciliani si vedono a 2.30’ dall’inizio del match con il tap-in di Miller, ma è ancora la Reale Mutua a controllare il gioco con i gialloblù che con gli ingressi di Diop e Alibegovic volano sul 20-7. Sul finale Corbett prova a caricarsi la squadra sulle spalle e con un parziale di 6-0 chiude i primi 10’ sul 26-19. Nel secondo quarto Torino ricomincia subito a martellare: il parziale di 7-0 firmato Bushati, Pinkins e Alibegovic vale il nuovo +14 (33-19). Trapani ci mette di nuovo tre minuti a carburare e tenta una flebile reazione con le triple di Spizzichini e Palermo, la Reale Mutua non si spaventa e fa ancora la voce grossa con Pinkins che dall’arco segna il nuovo massimo vantaggio: +19 (49-30). Coach Parente prova ad interrompere l’inerzia dei gialloblù con un time out, ma nel finale è ancora Torino a far male: la bomba da 9 metri sulla sirena di Diop chiude i primi 20 sul 52-35. Nella ripresa Trapani prova ad abbassare i ritmi, ma la Reale Mutua continua ad andare a mille e trascinata dal duo Clark-Pinkins vola fino al +28 a 1.30’ dalla fine del terzo quarto, che si conclude poi 82-56. Il quarto quarto non aggiunge niente alle sorti di una partita già ampiamente decisa: la Reale Mutua dopo aver toccato il +34 (92-58) chiude il match sul 104-72. Reale Mutua Basket Torino-2B Control Trapani 104-72 (26-19, 26-16; 30-21, 22-16)

Torino: Clark 17, Alibegovic 16, Pagani 2, Penna 5, Cappelletti 7, Campani 16, Pinkins 14, Toscano 9, Origlia, Ferro, Diop 13, Bushati 5. All. Cavina

Trapani: Renzi 17, Spizzichini 15, Miller 5, Adeola NE, Mollura NE, Corbett 17, Pianegonda, Palermo 6, Nwohuocha 12, Milojevic. All. Parente

SM

