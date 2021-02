Via Lucento, la parte chiusa al traffico cade a pezzi: “Non è normale vivere in mezzo a questo degrado”

Sembra cadere a pezzi, avvolta dal degrado, la parte chiusa al traffico di via Lucento. La sporcizia in quell’area è cosa nota, ma tra muri ormai semi abbattuti, bottiglie vuote e sterpaglie fuori controllo, i residenti sono arrivati al limite della sopportazione.

A denunciare la situazione, l’associazione Giustizia & Sicurezza: “Negli ultimi mesi c’è stato un peggioramento: dopo varie segnalazioni ed una interpellanza in consiglio comunale, la via si presenta con rifiuti, i vari muri di cinta crollati, con macerie abbandonate e l'illuminazione non funzionante. Tutte situazioni di pericolo per i cittadini che transitano a piedi o in bici”.

“Ci chiediamo - dichiara Marina Trombini, presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza - come sia possibile che il comune non riesca ad emettere una diffida nei confronti del proprietario di quest'area per renderla vivibile e sicura”.

“Non è normale che i cittadini nelle abitazioni vicine debbano convivere ancora con il degrado. Sono ormai diversi anni che non si trova una soluzione. Ancora una volta chiediamo una soluzione definitiva per questo angolo di periferia lasciato allo sbando", conclude.