sabato 6 marzo le audizioni torinesi per il Premio Mia Martini

Sabato 6 marzo presso la Scuola di musica Voice Art Academy di corso Francia 98 a Torino, si svolgeranno (nel rispetto delle norme governative anti Covid) le audizioni dal vivo del prestigioso Premio Mia Martini, dedicato ad una delle più grandi interpreti della Musica Italiana.

Il Premio Mia Martini, giunto alla XXVII edizione, negli anni ha visto la presenza di numerosi ospiti della musica italiana e internazionale, diventando trampolino di lancio per tanti giovani promesse. La stella di Mia Martini ritorna ad accendersi per illuminare la strada di nuovi talenti che sognano un futuro nel Mondo della musica: la direzione artistica del Premio è stata riconfermata a Franco Fasano.

Due le categorie in gara: “Nuove proposte”, riservata ad artisti dai 13 a 45 anni e “Una Voce per Mimì”, riservata ai piccoli dai 4 ai 12 anni. Una giuria competente selezionerà gli artisti nelle varie fasi, fino ad arrivare alla Finale che si terra a Bagnara Calabra (RC), paese natio di Mimì. Per essere ammessi al Premio bisogna partecipare all’audizione gratuita, per info consultare il sito del premio: www.premiomiamartini.it , per il Piemonte rivolgersi per info ed orari alla responsabile audizioni, cantante e vocal Coach Silvia Elena Violino tel.338 2243771.

Agli ammessi al Premio attraverso l’audizione, farà seguito un percorso artistico: una vera e propria formazione, coinvolgendo i giovani talenti in una personale crescita artistica. Oltre all’assegnazione del Premio Mia Martini, ci saranno delle borse di studio e dei premi speciali, per gli artisti in gara.

Per ulteriori info: www.premiomiamartini.it