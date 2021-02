Ancora alta pressione su Torino e provincia, clima mite per tutta la settimana

alta pressione su Torino e provincia, clima mite per tutta la settimana

Il rinforzo dell'anticiclone, il primo vero periodo stabile prolungato di tutta la stagione, comporterà sicuramente l'esplosione della primavera anticipata sull'Italia.

Annuvolamenti irregolari e nebbie e foschie saranno la caratteristica di questo periodo, con cielo sereno sino alle soglie del weekend. Temperature previste da primavera, con 19°C in pianura. Tuttavia per inizio del mese di marzo l’inverno potrebbe forse far sentire ancora la sua voce.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, martedì 23, a giovedì 25 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso oggi con foschie, poi sereno sino a giovedì. Minime in pianura intorno 5-6°C e massime 15-19°C. In pianura venti deboli da Sud Est.

Da venerdì 26 febbraio

Previsto aumento della nuvolosità, ma tendenza ancora da confermare.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino