Quattro giorni di tour dolciario a Mirafiori: le pasticcerie si uniscono per il sociale

Mirafood , la prima comunità urbana di Slow Food, accoglie, “Dolcissima Mirafiori” per Terra Madre Salone del Gusto, da oggi fino al 27 febbraio : un tour libero alla scoperta del quartiere e del suo dolce tipico, il Tronchetto di Caterina , preparato da quattro storiche pasticcerie : Dell’Agnese (corso Unione Sovietica, 417), D’Arrigo (corso Traiano, 22/B), Da Tony e Maria (via Celeste Negarville, 25H) e Venere (strada Comunale di Mirafiori, 42/D).

"L'accordo con le pasticcerie è un ulteriore passo per valorizzare il quartiere Mirafiori, rafforzare l'identità della comunità attraverso la cultura del cibo e migliorare la consapevolezza tra gli abitanti del territorio del valore del commercio locale - dichiara Elena Carli, segretario generale dei Fondazione Mirafiori -. Siamo convinti che la sinergia tra enti del terzo settore e commercio locale sia la strada vincente per una crescente qualità della vita in quartiere".