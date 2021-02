Il Covid ferma ancora il Torino: nuovi positivi, allenamento sospeso al Filadelfia

Il Covid continua a non dare pace al Torino di Nicola. Dopo il caso di Sanabria, arrivato positivo al virus e ora guarito, e le positività riscontrate nella scorsa settimana, l’allenamento di oggi è stato sospeso a causa di ulteriori casi riscontrati all’interno del gruppo della prima squadra.

Previsti quindi nuovi controlli in giornata, su indicazione dell’Asl locale: la situazione sanitaria non può essere considerata stabile. In occasione della sfida con il Cagliari, oltre a Sanabria, altri tre giocatori non erano stati convocati per la trasferta in Sardegna: Murru, Buongiorno e Linetty.

La sospensione dell’allenamento al Filadelfia arriva a pochi giorni dalla partita con il Sassuolo, in programma venerdì alle 20.45, presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Un match che, alla luce dei nuovi casi, potrebbe essere anche rinviato, se la situazione sanitaria dovesse richiederlo.

Già una gara del campionato del Toro era stato rinviata, quella contro il Genoa ad ottobre, ma in quel caso per il focolaio scoperto all'interno dello spogliatoio rossoblu. Ora il problema riguarda la formazione oggi allenata da Nicola, che non ha potuto neppure festeggiare al meglio il gol più bello di capitan Belotti, diventato padre della piccola Vittoria.