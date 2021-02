Valanga di podi per Valdigne Triathlon ai Campionati Italiani di Winter Triathlon e al Winter Cross Duathlon di Asiago

La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo apice ad Asiago, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale di Campolongo, sono andati in scena nell’ordine, i Campionati Mondiali di Winter Triathlon al venerdì, la gara di Winter Cross Duathlon al sabato e i Campionati Italiani di Winter Triathon, con le gare di Coppa Italia per le categorie Youth A e le gare del Trofeo Italia per le categorie Ragazzi, alla domenica

Splendida l’organizzazione, meteo perfetto e grande partecipazione di moltissime società provenienti in particolar modo dall’Italia del Nord.

Nella giornata del venerdì, nella gara valida per il Titolo Mondiale di Winter Triathlon, il tricolore italiano è salito per ben due volte sul podio, Oro femminile per la fortissima Sandra Mairhofer (tesserata per il club torinese di Granbike), bronzo per l’atleta veneto Franco Pesavento, autore del miglior tempo nella prima frazione podistica.

Sabato 20 febbraio si sono svolte le gare di Winter Cross Triathlon (run-mtb-run) tutte sullo splendido tracciato innevato della località veneta, preparato alla perfezione dagli organizzatori.

Per Valdigne Triathlon ottimi risultati fin dalle categorie giovanili.

Nella categoria Ragazzi Maschile (anni di nascita 2008-09) risultati di prestigio e buoni piazzamenti per i torinesi Leonardo Chierotti , Lorenzo Strazzari, Pietro Col e Tommaso Strazzari che si sono ben disimpegnati nelle tre difficili frazioni.

Nelle categorie Youth A Femminile e Maschile, doppio oro per il colori di Valdigne, Silvia Turbiglio, prima tra le ragazze con una gara perfetta e Riccardo Giuliano che ha dominato la prova maschile, dove Pietro Col ha ottenuto il 7° posto.

Al femminile ancora un bronzo per Ludovica Sabbia e buon piazzamento per Alice Col.

Nelle gare per adulti potevano competere anche gli Youth B (anni di nascita 2005-06), nella gara femminile la giovanissima torinese Francesca Rondelli (2004) ha colto un inaspettato bronzo con l’ottimo tempo di 55’, al 7° posto e prima tra le M2 una granitica Maria Angioni, estremamente soddisfatta per il suo risultato ma anche felice per le ottime performances dei giovani allenati da lei, Carlo Sabbia e Gian Marco Rivella.

Tra gli uomini buona prova di Coach Carlo Sabbia, con una frazione in mountain bike di alto livello e del debuttante Enea De Marchi, il più giovane, che a soli 15 anni ha tagliato per la prima volta il traguardo in una gara assoluta.

Domenica 21 febbraio si sono disputati i Campionati Italiani di Winter Triathlon per le categorie assolute maschile e femminile e per gli Junior (con i quali potevano gareggiare gli Youth B).

Tra gli uomini, il migliore dei colori verde-turchese-oro, è stato il lecchese Michele Bonacina, molto performante nelle frazioni di run e bike, che si è classificato con il tempo di 1h e 05’ al 13° posto nella classifica assoluta e ha conquistato l’argento tra gli S2.

Lo ha seguito, Carlo Sabbia, sempre ad alto livello la sua frazione in mtb, che gli ha permesso di conquistare il 4° posto tra gli M2.

Tra le donne, solita splendida prestazione di Maria Angioni, 7° assoluta e dominatrice tra le M2 con il tempo di 1h e 26’.

Grandissima soddisfazione, per il Presidente di Valdigne Triathlon Gabriele Sprocati e per i Dirigenti Ettore Antoniotti, Alberto Belli e Andrea Fortolan, nella gara Junior (aperta agli Youth B) dove l’atleta cuneese Guglielmo Giuliano, con una partenza all’attacco e con grande acume tattico ha vinto con ampio margine portandosi a casa meritatamente il Titolo Italiano di questa categoria giovanile.

Tra le ragazze ancora un ottimo 4° posto assoluto per la Youth B torinese Francesca Rondelli, al secondo posto nella categoria Youth B.

Nel pomeriggio di domenica si sono svolte anche le gare giovanili.

Per il Trofeo Italia tra i Ragazzi, ottimi piazzamenti per Lorenzo Strazzari, Pietro Col e Tommaso Strazzari, a testimonianza di un bel risultato di squadra.

Grandi soddisfazioni nelle gare (valevoli per la Coppa Italia) della categoria Youth A, dove hanno bissato il successo, una tenace Silvia Turbiglio (oro al femminile) e il cuneese Riccardo Giuliano, senza rivali nella prova maschile.

Il successo degli atleti di Valdigne è stato completato con lo splendido argento di Ludovica Sabbia e con il piazzamento di Alice Col.

Giovani, Senior e Master: in tutte le Categorie Valdigne Triathlon si è distinta per i risultati conseguiti nella Specialità del Triathlon Invernale.

Dopo le gare di Winter Triathlon gli atleti di Valdigne sono pronti a debuttare nel duathlon con le gare del Circuito Nazionale di Duathlon (Barzanò LC il 28 febbraio e Santena TO il 7 marzo) e con le gare giovanili di Vigevano (PV) il 28 marzo e di Cuneo (Campionati Italiani Giovanili il 10 e l’11 aprile).