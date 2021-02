La metro "prolungata" rivoluziona la rete Gtt: mezzi potenziati e nuove linee integrate

Il prolungamento della metropolitana fino alla stazione Bengasi, nella zona Est di Torino, sarà realtà a partire dalla metà di aprile. Da allora, partirà un piccola rivoluzione della rete dei trasporti pubblici locali. L'obiettivo? Una mobilità integrata con linee più veloci, più regolari e gestita con mezzi più moderni.

In particolare saranno potenziate le frequenze e migliorati i tracciati di autobus e tram esistenti. Saranno inoltre create nuove linee per far entrare il nuovo tratto della metro nella rete, in modo da "offrire un servizio integrato con linee di forza, di completamento e di estensione".

E' quanto esplicitato nel progetto studiato da Gtt alla luce dell'imminente apertura del nuovo tratto della linea 1 della metro fino in piazza Bengasi. Le proposte di modifica del nuovo piano, illustrate oggi in Commissione dai vertici Gtt e dall'assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, prevedono due passaggi: il primo nella prima metà di maggio, il secondo da metà giugno dopo la chiusura delle scuole.

Tra le proposte per la prima fase: la modifica del capolinea della linea 2 per migliorare l'interscambio con la stazione Bengasi, l'attivazione di nuove linee, la 8 e la 63, il potenziamento delle linee 14 e 27 e la rivisitazione completa delle linee 35 e 1, con l'intensificazione della loro frequenza e un nuovo disegno che consenta un migliore accesso alla metro. Inoltre, la linea 74 sarà potenziata in orario scolastico come la linea 81, mentre saranno istituite le nuove linee 26, sul percorso San Mauro-Settimo, e 23, sul percorso interno a San Mauro, come linee di adduzione alla nuova linea 8.

Per quanto concerne lo "step due", la proposta riguarda modifiche importanti alla linea 5: verrà cioè creata una linea di forza potenziata fra Cimitero Sud e corso XI Febbraio, in parallelo alla realizzazione di una nuova linea, la 25, sul percorso Orbassano-piazza Bengasi.

"Dopo un anno segnato dalla pandemia, dove comunque abbiamo portato a casa ottimi risultati come il mobility manager e la gestione del rientro a scuola - ha dichiarato l'assessore Lapietra -, adesso ci troviamo finalmente in un momento buono per tirare il fiato. Se prima avevamo soltanto una visione, in questa fase abbiamo l'opportunità di chiedere le risorse. In questo anno è infatti stato chiaro a tutti che Scuola, Sanità e Trasporti sono i tre temi fondamentali per il futuro delle Città e che sono strettamente legati all'ambiente, all'economia, ai servizi. Ma soprattutto il nostro scopo è di offrire una rete di trasporti pubblici integrati e complementari che invogli le persone a lasciare a casa il proprio mezzo privato. E senza dimenticarci dell'aspetto green, con l'introduzione di sempre più bus ecologici, elettrici e a metano".

"Un anno fa - ha spiegato Guido Nicolello di Gtt - abbiamo avviato un percorso per la realizzazione di un nuovo insieme di linee di trasporto pubblico che avrebbe dovuto prendere il via nell'estate 2020. Il Covid ha imposto uno stop al progetto, ma adesso siamo pronti a farlo partire. L'obiettivo finale è di migliorare le performaces, intese come velocità e frequenza, del servizio di trasporto pubblico e aumentare la sua competitività rispetto al mezzo privato".