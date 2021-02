Auto in fiamme in via Quarello e via Bibiana, intervento notturno dei Vigili del Fuoco

auto in fiamme in via Quarello e via Bibiana, doppio intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Per i Vigili del Fuoco la notte appena trascorsa è stata contrassegnata solo da un paio di interventi legati incendi auto.

Il più grosso dei due, attorno alle ore 2, ha coinvolto due auto e un furgone in via Quarello, zona Mirafiori sud: due squadre di pompieri sono intervenute, dopo le chiamate di alcuni residenti al numero unico delle emergenze. Sul posto anche le forze dell'ordine (impegnate a capire se si sia trattato di incendio doloso oppure no), ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte o intossicate.

Il secondo intervento dei Vigili del Fuoco si è registrato verso le ore 4, all'interno di un cortile nella zona delle case popolari di via Bibiana, al civico 120: una sola la vettura in fiamme e anche qui nessun ferito o poroblema per le persone.