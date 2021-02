a Nichelino 42enne romeno arrestato per maltrattamenti in famiglia

L'ennesima brutta storia di violenza sulle donne che si consuma tra le mura domestiche.

A Nichelino è finito in manette un cittadino romeno di 42 anni per maltrattamenti in famiglia. La moglie, dopo l’ennesima violenza, si è presentata alla locale Tenenza, guidata da Maurizio Piccione, per sporgere denuncia. Dopo averla fatta medicare e aver raccolto la sua testimonianza, in cui ha raccontato di minacce verbali e fisiche che duravano da anni, i militari dell’Arma hanno deciso di adottare il provvedimento cautelare dell’immediato e urgente allontanamento dalla casa familiare dell’uomo.

Quando i carabinieri hanno accompagnano la donna presso la propria abitazione per consentirle di rientrare nell’appartamento e allontanare il consorte, questi la stava attendendo in strada e le ha lanciato contro un “sanpietrino”, per fortuna senza colpirla.

L'uomo è stato poi prontamente bloccato e condotto in carcere.