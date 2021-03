Basket, la Reale Mutua Torino si ferma dopo cinque vittorie di fila

Dopo cinque vittorie consecutive, si ferma la Reale Mutua Basket Torino, sconfitta a domicilio da Treviglio.

Polveri bagnate da tre punti e un po’ troppo nervosismo sono gli ingredienti della sconfitta gialloblu. Non bastano i 51 punti del duo Diop-Pinkins. Adesso si lavora per preparare il derby.

Cronaca. Coach Cavina schiera Cappelletti, Clark, Toscano, Pinkins e Pagani, coach Cagnardi sceglie Frazier, Pepe, Reati, Nikolic e Borra. Borra sblocca la gara dalla media, Reati firma il 0-4 dall’angolo, Cappelletti ne mette 5 in fila per il sorpasso gialloblu. Pinkins e Pepe fissano il 7 pari al 3°, Clark si mette in gara con la tripla. Frazier e Nikolic firmano il nuovo sorpasso ospite, Diop entra in campo e si fa sentire a rimbalzo offensivo per il 12-11 del 5°. Pinkins e Cappelletti spingono il break della Reale per il 21-11 del 7°, fermato dal time-out di coach Cagnardi. Pepe risponde presente con la tripla, Ancellotti schiaccia il -7 sul 23-16. Pinkins ne mette altri tre, Frazier risponde colpo su colpo, Luposor gli da supporto per il 28-20 al 9°. Alibegovic chiude il quarto con i punti del 30-20.

Bogliardi in contropiede apre la seconda frazione, Diop in taglio risponde. Treviglio parte forte, muove bene la palla per la tripla di Sarto, Ancellotti sigla il 34-28 del 12°. Due minuti di brutta pallacanestro e il contropiede di Lupusor convincono coach Cavina al time-out. La quasi perenne zona biancoblu è fastidiosa, Campani si conquista letteralmente i punti del 38-30 al 15°. Diop batte Borra e la Reale ritrova il +10, Borra replica a rimbalzo offensivo accorciando le distanze. Nikolic infila la tripla del -5, Toscano e Frazier fissano il 44-41 del 18°. Pinkins torna a colpire, Ancellotti lo imita e la gara continua a correre sul filo dell’equilibrio. Al 20° è 48-45.

Le squadre tornano in campo, Treviglio torna a zona, che viene battuta dalla tripla di Toscano, Frazier è imprendibile in penetrazione e va ad appoggiare al ferro. Clark ruba la palla a Pepe e vola per altri due per il 56-53 del 24°. Pinkins e Toscano danno fiato alla Reale, al 26° è 63-55. La zona ospite continua, Cappelletti mette una tripla fondamentale, ma Nikolic replica per il 66-60. Una persa gialloblu accende il contropiede di Treviglio, Bogliari appoggi il -4 e coach Cavina ferma tutto con il time-out. Lupusor e Pepe riportano a -2 Treviglio, Ancellotti trova il pareggio dalla lunetta e poi brucia la sirena per il 68-71 al 30°.

La Reale troppo nervosa va sotto di 5 dopo il canestro di Sarto, la tripla di Pepe completa la partenza da incubo gialloblu. Ancellotti manda Torino a -10 al 33°, Diop sblocca la Reale dopo un’eternità, Pinkins ruba e rianima i gialloblu con i punti del 72-78 a 6 e 36 dalla fine. E’ ancora il lungo della Florida a punire la difesa ospite, al 35° è 76-80.

Un fischio osceno regala un punto a Frazier, Borra approfitta della rabbia gialloblu per allungare di nuovo. Pinkins e Clark fissano il 80-83, la tripla di tabella di Frazier è pesantissima. Nikolic allunga ancora sul +7 a 2 e 22. La terna arbitrale è oltre i limiti dell’imbarazzo e regala un ulteriore punto a Frazier, 81-89 a 1 e 49. La persa di Pinkins mette la parola fine alla striscia di vittorie gialloblu, Treviglio vince al Pala Gianni Asti.

Reale Mutua Torino - BCC Treviglio 86-92 (30-20, 18-25, 20-26, 18-21)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 29 (9/12, 2/2), Ousmane Diop 22 (9/12, 0/1), Jason Clark 11 (2/5, 1/5), Alessandro Cappelletti 10 (1/6, 2/6), Daniele Toscano 7 (1/1, 1/5), Luca Campani 4 (0/3, 0/0), Mirza Alibegovic 3 (0/3, 0/4), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Franko Bushati 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 - Rimbalzi: 38 15 + 23 (Kruize Pinkins, Ousmane Diop 11) - Assist: 17 (Alessandro Cappelletti 10)

BCC Treviglio: Mitja Nikolic 20 (3/3, 4/7), J.j. Frazier 18 (3/5, 2/3), Andrea Ancellotti 13 (5/7, 0/0), Simone Pepe 11 (1/1, 3/8), Jacopo Borra 10 (5/10, 0/1), Ion Lupusor 6 (1/3, 0/1), Alvise Sarto 5 (1/2, 1/5), Matteo Bogliardi 5 (2/3, 0/1), Davide Reati 4 (2/3, 0/1), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Jacopo Borra 6) - Assist: 22 (J.j. Frazier 7)