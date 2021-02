Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede lottando a Conegliano

Nessuna sorpresa al PalaFenera: Conegliano fa Conegliano pur lasciando a riposo diverse titolari per gran parte del match, e nell’ultima partita della regular season espugna il PalaFenera chiudendo il campionato imbattuta e a punteggio pieno: 72 punti su 72.

Alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 restano la consolazione di una partita lottata pallone su pallone e una sconfitta (1-3) a testa alta, con un primo e terzo set persi 23-25, il secondo vinto 25-22, e il quarto sfuggito 29-31 dopo aver annullato sei match point; resta purtroppo anche l’infortunio al ginocchio (l’entità verrà valutata nei prossimi giorni) che al termine del secondo set costringe capitan Perinelli a lasciare il campo.

Miglior realizzatrice del match è Gicquel con 24 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a De Gennaro, determinante con tantissime difese. Nel tabellino chierese le migliori realizzatrici sono Villani (17) e Grobelna (14).

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 termina la regular season a quota 44 punti, momentaneamente al quarto posto.

I risultati delle partite di Scandicci e Busto Arsizio definiranno il piazzamento finale delle ragazze di Bregoli.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Imoco Volley Conegliano 1-3 (23-25; 25-22; 23-25; 29-31)

REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Bosio 2, Grobelna 14, Mazzaro 11, Alhassan 8, Frantti 10, Villani 17; De Bortoli (L); Mayer, Laak, Gibertini, Zambelli, Perinelli. N.e. Meijers, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Giulia Gennari 2, Gicquel 24, Butigan 4, De Kruijf 6, Omoruyi 15, Adams 11; De Gennaro (L); Wolosz, Egonu 10, Sylla 1, Caravello, Hill 1. N.e. Eckl, Farh (2L). All. Santarelli; 2° Lionetti.

ARBITRI: Simbari di Milano e Sobrero di Cairo Montenotte.

NOTE: durata set: 25’, 29’, 28’, 35’. Errori in battuta: 16-17. Ace: 1-4. Ricezione positiva: 55%-64%. Ricezione perfetta: 33%-46%. Positività in attacco: 39%-45%. Errori in attacco: 8-18. Muri vincenti: 10-10. MVP: De Gennaro.