Backstage: si crea paura o si sconfigge il virus? Rivedi la puntata (video)

Si crea paura o si sconfigge il virus? Da oggi il Piemonte torna arancione e divieti e restrizioni in tutta Italia resteranno almeno fino a Pasqua. Ma queste misure sono più efficaci per contenere il virus o per alimentare la paura?

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha parlato con: Alberto Andrion (resp. sanità Azione Piemonte), Valter Marin (consigliere Regione Piemonte (Lega), Augusta Montaruli (deputata FdI), Rinaldo Scarano (referente Italexit Piemonte) e Carlo Chiama (direttore Confesercenti Torino). Abbiamo parlato anche di come curare il Covid con Simona Rivera (cardiologa e consigliere del direttivo del movimento ippocrateOr.

